Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк 16 декабря заявил, что Украина не будет требовать от своих новых граждан выходить из предыдущего гражданства. То есть будет отменено одно из положений статьи 9 закона "О гражданстве Украины". Наличие паспортов нескольких государств не откроет злоумышленникам путь для совершения преступлений, а лишь урегулирует существующий статус-кво в некоторых областях. Такое мнение выразил "Апострофу" исполнительный директор общественной организации "Правозащитная инициатива", юрист, эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Михаил Каменев.

Вопрос о двойном гражданстве должен принять парламент. В этой сфере от руководителя Государственной миграционной службы мало что зависит - он подчинен Министерству внутренних дел. Вопрос к украинскому парламенту - готов ли он к такому или нет.

Всегда есть риск того, что соседние государства попытаются получить большое количество людей со своим гражданством на смежных украинских территориях и заявить территориальные претензии. Именно в этом был риск, когда РФ выдавала паспорта в Крыму до его аннексии. Так же рискованная политика Венгрии, которая выдает паспорта жителям Закарпатья. То же самое делает и Румыния на Буковине, хотя и в меньшей степени. Все остальное - технические вопросы.

Я думаю, что украинское гражданство не будут раздавать, как гречку перед выборами. Его нельзя получить просто так, даже если у нас позволят двойное.

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Я не вижу больших угроз для Украины. Небольшое количество людей получают украинское гражданство ежегодно. Вряд ли среди них будут злоумышленники, которые будут представлять угрозу для украинской земли или экономики. На тех, кто захочет вывести украинский капитал за границу, наличие паспорта не повлияет. По поводу финансовых махинаций, то законодательство в Европе значительно серьезнее, чем у нас. Я не знаю случаев, чтобы кого-то из коррупционеров сильно спасало гражданство другого государства.

Так же и иностранные преступники - если они попытаются стать гражданами Украины, то это вряд ли защитит их от экстрадиции. К тому же они смогут запросто отвечать у нас за то, что они совершили за рубежом. Думаю, большинство выберет финские или испанские тюрьмы, а не украинские.

В Украине предусмотрено единственное гражданство. Но мы не имеем права требовать от других государств, чтобы они лишили своего гражданства лицо, получившее украинский паспорт. Это вопрос других государств, и они полностью суверенные и самостоятельны в вопросе, что делать со своими гражданами. Даже если сейчас возникает подозрение о наличии у лица двойного гражданства, и Украинское государство обратится в посольство какой-то страны за информацией, там имеют полное право отказать ее предоставлять.

Я думаю, что двойное гражданство вводится, чтобы просто урегулировать существующий статус-кво. На Буковине и Закарпатье, повторюсь, есть много людей с паспортами иностранных государств, и вопрос надо было бы решить в той или иной степени.