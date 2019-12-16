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В Украине задумались над введением двойного гражданства: что изменится

понедельник, 16 декабря 2019, 17:17
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В случае введения двойного гражданства в Украине, которое предусматривает внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект №2590, для получения украинского паспорта не нужно будет отказываться от гражданства страны рождения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью руководителя Государственной миграционной службы (ГМС) Максима Соколюка "Европейской правде".

Руководитель ГМС объяснил, какие изменения повлечет легализация двойного гражданства в Украине, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - конкретизировал он.

Максим Соколюк уточнил, что некоторые ограничения в отношении граждан из стран миграционного риска, к которым относится также и Россия, как государство-агрессор. В тоже время, он считает, что двойное гражданство может превратиться на своеобразную программу иммиграции в Украину.

"Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину". Сейчас в мире в небольшом перечне стран является, по разным оценкам, от 5 до 15000000 этнических украинский, или рожденные в Украине, или их родители родились в Украине. Многие из них знают украинский. Их интеграция в общество будет простой", - считает чиновник.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи сети обсуждали слухи о двойном гражданстве председателя президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии.

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