Обмен пленными под Горловкой: появился полный список освобожденных украинцев

Появился полный список украинцев, освобожденных в рамках масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой, общее число которых составило 76 человек.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, удалось обменять 64 гражданских. Причем 17 из которых содержались в плену с 2015-2016 годов.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован первый список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР в воскресенье, 29 декабря.

Также сеть взбудоражил отказ десятков людей от возвращения к боевикам на Донбассе.

Кроме того, стало известно, то в рамках обмена Украина передала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на Донбассе.