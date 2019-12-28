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Зеленский и боевики ДНР сделали заявление про масштабный обмен пленными

суббота, 28 декабря 2019, 15:26
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обнародованную ранее информацию, что 29 декабря состоится обмен пленными

Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что этот вопрос является самой сложной задачей в этом году.

Ранее так называемая "уполномоченная по правам человека в ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы во время обмена передать Украине 55 человек.

"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55", - заявила она.

Обмен должен пройти в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе освободили из-под стражи 11 человек, которые вероятно могут стать участниками будущего обмена пленными. В Харькове виновным в совершении теракта вынесли приговор и отпустили из-под стражи. В Запорожской области суд отпустил на свободу фермера Николая Бутрименко, причастного к убийству украинских бойцов спецназа в 2014 году.

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