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Зима окончательно сломалась: синоптики удивили прогнозом до конца недели

В ближайшие дни будет плюсовая температура

Артур Гор четверг, 9 января 2020, 09:14
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В ближайшие дни будет плюсовая температура Фото: weheartit.com

В первые дни января в Украину наконец-то пришли легкие морозы, а в некоторых регионах даже выпало немного снега. Впрочем, синоптики уверяют, что зимняя погода долго не продержится и на территории Украины вновь будут преобладать "плюсовые" температуры. Как удивит погода до конца недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг, 9 января, в северных, центральных и западных регионах Украины ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. На юге и востоке сохранится пасмурная, но сухая погода.

Теплее всего в этот день будет на юге: от 1 до 3 градусов тепла столбики термометров покажут днем, но ночью температура опустится до 5-7 градусов мороза.

От 0 до 2 градусов тепла будет днем на севере, востоке и в центре Украины. В ночное время суток столбики термометров опустятся до 2-5 градусов с отметкой "минус".

А вот на востоке днем будет от 1 мороза до 1 тепла, а ночью похолодает: столбики термометров покажут около 3-6 градусов мороза.

В пятницу, 10 января, снег с дождем пройдет практически во всех регионах Украины. Сухо и пасмурно будет только в Крыму и Закарпатской области.

Также в этот день потеплеет: от 4 до 6 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем на западе страны, а ночью температура упадет до 1-3 градусов тепла.

На севере, юге и в центре в дневное время суток синоптики прогнозируют от 2 до 5 градусов выше нуля, а вот после захода солнца температура воздуха будет колебаться между 1 градусом мороза и 1 градусом тепла.

В восточных регионах днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла, а ночью от 0 до 2 градусов мороза.

В субботу, 11 января, температурная картина останется неизменной, а вот ситуация с осадками поменяется. На юге (кроме Крыма) и Закарпатье ожидается сухая погода. На западе и в центре пройдут дожди, а вот на востоке и севере ожидаются дожди со снегом.

В воскресенье, 12 января, температура останется неизменной, но в Украину наконец-то придет солнечная погода. Правда, жителям Донецкой, Луганской и Харьковской областей повезет меньше: в этих регионах ожидается снег с дождем.

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