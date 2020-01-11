Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета

В субботу, 11 января Иран официально признал, что сбил украинский пассажирский Boeing 737 авиакомпании МАУ. Иранские военные пояснили, что самолет совершил резкий поворот в сторону секретной военной базы и был уничтожен вследствие "человеческой ошибки". "Апостроф" попытался воссоздать картину происшедшего.

Напомним, что самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ потерпел катастрофу утром 8 января неподалеку от Тегерана. Успев подняться на высоту в 2400 метров, машина рухнула на землю. Все 176 человек, находившиеся на ее борту, в том числе 11 украинцев - погибли. Одной из главных причин катастрофы поначалу рассматривалась техническая неисправность, которая привела к возгоранию двигателя, из-за чего самолет и потерпел катастрофу. Однако уже 9 января, представители США, Канады, Великобритании и даже Австралии начали склоняться к мысли, что самолет был сбит одной или двумя зенитными ракетами, запущенными с комплекса "Тор". Отметим, что 29 ЗРК "Тор" Россия поставила в Иран в середине "нулевых".

В субботу, 11 января, иранские военные официально признали, что самолет был сбит из-за "человеческой ошибки". В заявлении Генштаба Ирана указывается, что машина совершила резкий поворот в сторону секретного объекта Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), на вооружении которого находятся ЗРК "Тор", вследствие чего и попала под обстрел. Именно КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу. "Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - завил командующий военно-космическими силами Корпуса Амир Али Хаджизаде.

"Печальный день. Предварительные выводы внутренних расследований вооруженных сил: человеческая ошибка во времена кризиса, вызванного авантюризмом США (имеется в виду напряженность, вызванная ликвидацией американскими военными генерала КСИР Касема Сулеймани, - "Апостроф"), привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам", – написал по этому же поводу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Особенности конструкции ЗРК "Тор", а также боевой работы зенитных ракетных комплексов, с которыми знаком автор этих строк, свидетельствуют о том, что самолет мог быть сбит не только из-за человеческой ошибки. Обратим внимание на видеореконструкцию ракетной атаки на Boeing-737, уже появившейся в Интернете.





Итак, дивизионный зенитный ракетный комлекс "Тор" ближнего радиуса действия с дальностью стрельбы до 12 км был разработан в СССР и позднее модернизирован в России. В Украине такие системы не производятся, хотя некоторое их количество находится в распоряжении ВСУ. Данный ЗРК обеспечивает поражение одной ракетой цели типа "самолёт" с вероятностью от 30 до 77%. Система позволяет работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. В последнем случае запуск ракет по воздушной цели производится в том случае, если объект не отвечает на запрос "свой-чужой".

Этих кратких характеристик достаточно для того, чтобы перейти к версиям. Если бы "Тор" управлялся в ручном режиме, военнослужащие, прикрывающие секретную базу КСИР, обязаны были бы взять цель на сопровождение и выполнить чей-то приказ на пуск ракеты. Кто мог бы отдать такой приказ - сильно зависит от конкретной ситуации. Такие возможности и полномочия есть у командира расчета, командира батареи, командира дивизиона или же у вышестоящего руководства. Однако учитывая напряженность военно-политической ситуации вокруг Ирана и секретность прикрываемого объекта, вряд ли решение на открытие огня могло бы приниматься уровнем выше, чем батарея-дивизион.

Тем не менее, несмотря на сложность положения, в котором оказался Иран, чисто человеческий фактор вызывает удивление. Необходимость думать головой никто не отменял и, по радиолокационным данным (высота, скорость, размеры объекта) зенитчики просто обязаны были распознать пассажирский самолет. Батарея находилась в радиусе 12 км от аэропорта. Время было утреннее, то есть большого количества объектов в небе не наблюдалось. Радиолокационная обстановка, скорее всего, тоже не вызывала опасений - никто не ставил активных помех и не применял средства радиоэлектронного подавления, как это бывает в зоне активных боевых действий. Баллистические и крылатые ракеты, а также вражеские самолеты Тегерану в тот момент тоже не угрожали. Наконец, обслуга ЗРК, развернутого вблизи гражданского аэропорта, должна была иметь представление о расписании авиарейсов. Да и чем еще, кроме гражданского самолета, может быть огромная машина, медленно набирающая высоту вблизи аэропорта? Так что, если Boeing действительно сбили люди - это можно объяснить лишь глупостью и ретивостью зенитчиков, чем какой-то военной необходимостью или же кознями США.

В этой связи выглядят очень странными, появившиеся в открытых источниках заявления генерала Хаджизаде о том, что иранские зенитчики приняли самолет за американскую крылатую ракету, пуски которых по иранским объектам, якобы, ожидались. Такое заявление с головой выдает некомпетентность иранского персонала, потому что американские крылатые ракеты "Томагавк", которые США теоретически могли бы запустить по Ирану, летят на высоте до 50 метров от земли, но никак не на высоте в 2400 метров. Характер полета КР на предельно малых высотах и с огибанием рельефа местности коренным образом отличается от характера полета пассажирского лайнера да и любого другого летательного аппарата вообще.

Более понятной является ситуация, если бы "Тор" действовал в автоматическом режиме и открыл огонь, не получив удовлетворительный ответ на запрос "свой-чужой". На кадрах видеореконструкции видно, что машина "хладнокровно" выпустила две ракеты, очевидно для того, чтобы уверенно довести вероятность поражения конкретной цели до значения, близкого к "единице". Схожая история произошла 17 августа 2010 года, когда иранские "Торы" сбили собственный истребитель F-4, вошедший в запретную зону над АЭС в Бушере. Возможно и тогда, и сейчас это был сбой системы, но скорее всего, автоматика просто исправно подчинялась заранее заложенной программе - уничтожить то, что не является "своим".

Президент Владимир Зеленский уже потребовал от иранской стороны полного признания вины и выплат компенсаций. Будем надеяться, что справедливые требования главы государства будут удовлетворены. Тем более, что руководство авиакомпании МАУ отрицает, что самолет отклонился от курса. Президент украинской компании Игорь Сосновский заявил, что до ракетной атаки экипаж воздушного судна четко выполнял все указания диспетчерской башни аэропорта.