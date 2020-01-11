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Зеленский выдвинул Ирану требование после признания в сбитии украинского самолета

суббота, 11 января 2020, 09:30
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Призидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в сбивании самолета МАУ вблизи Тегерана и попросил впредь не препятствовать расследованию.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - написал Зеленский.

Он надеется, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и членов экипажа, все погибли на месте. Эксперт назвал несколько причин авиакатастрофы .

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление , что в канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию катастрофы украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал "лживыми" заявления мировых лидеров, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой .

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ , потерпевшего крушение в Тегеране.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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