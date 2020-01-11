Иран признался в ракетном ударе по украинскому самолету и дал пояснение

Иран заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ в Тегеране утром 8 января.

Об этом сообщили на государственном телевидении Ирана.

В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора", а виновных обещают привлечь к ответственности. Там также подтвердили, что самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции.

"Причиной катастрофы украинского самолета стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризм" США. Наши глубокие соболезнования и извинения нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", - сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление, что у канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию крушения украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал "лживыми" заявления мировых лидеров, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.