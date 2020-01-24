Когда говорят пушки: Киев и Москва молчат о тяжелых боях на Донбассе

По итогам суток, 23 января, штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. А сутками ранее представители ООС заявили о гибели украинского бойца. В целом с начала января на фронте наблюдается ощутимая эскалация. Для обстрела украинских позиций враг использует крупнокалиберную артиллерию. Вследствие боевых действий, погибли уже около 10 бойцов ВСУ. В ситуации на Донбассе разбирался "Апостроф".

Что происходит в зоне ООС

До 10 января оккупационные войска и подконтрольные им сепаратисты обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, станковых пулеметов и гранатометов. Но затем калибр начал расти, добавились минометы калибра 82-мм, за ними - 120-мм минометы, а затем - еще более серьезное вооружение - артиллерийские орудия. Похоже, что врага более всего интересует Золотое-4, а также подступы к нему - Орехово и Золотое-5. Рядом с Золотым в прошлом году произошло разведение сил противоборствующих сторон. Именно здесь и чувствуется наибольшее обострение - позиции украинской армии обстреливаются из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских орудий.

1 января по украинским военным стреляли 3 раза, 2 января российские наемники открывали огонь 4 раза, 3 января террористы ОРДЛО нарушали режим тишины трижды, а 4 января - 3 раза. До поры, до времени обходилось без жертв со стороны украинских сил.

5 января российские боевики и их "прокси" четырежды нарушали Минские соглашения. В результате обстрела погиб один украинский военный, еще один потерял жизнь, находясь в кабине грузовика, который наехал на неизвестное взрывное устройство. Сидевший рядом боец, получил ранения.

6 января позиции сил ООС обстреливались 5 раз, в результате чего были ранены двое военных.

7 января боевики нарушали режим тишины только 2 раза, ни один украинский военный при этом не пострадал.

8 января украинские позиции обстреливали 5 раз, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 122-мм калибров. Трое наших военных были ранены.

9 января боевики 6 раз обстреливали украинских военных, в результате чего четверо получили ранения. Старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода 23-летний Николай Довженко погиб при обстреле из стрелкового оружия.

10 января боевики "положили" у Водяного 8 мин калибра 82-мм, неподалеку Луганского было выпущено еще 32 мины, калибра 82-мм, а рядом с Новотошковским стреляли из 120-мм минометов (5 мин).

В последующие дни интенсивность обстрелов несколько "снизилась" - 11 и 12 января боевики открывали огонь по 4 раза в сутки, до 13 января - 6 раз, ни один украинский военный не пострадал.

А вот 14-го января позиции ВСУ обстреливались 10 раз, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.

Эвакуация раненого военнослужащегоФото: ООС

15 января российские "прокси" нарушали режим тишины 11 раз, от пули снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин.

16 января в зоне ООС со стороны ОРДЛО открывали огонь 12 раз. В Попаснянском районе Луганской области снайпер боевиков застрелил 29-летнего старшего солдата Игоря Химчука, который служил в районном военкомате и прибыл в командировку в 72-ю бригаду им. Черных Запорожцев. В тот же день появилось сообщение, что Золотое-5 и Орехово обстреливается из гранатомета РПГ-7 противопехотными минами ПОМ-2.

17 января перемирие было нарушено 8 раз, один украинский военный был ранен.

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18 января во время обстрела на этом же направлении от пулевого ранения в голову погиб старший солдат-контрактник из "Черных запорожцев" 32-летний Валерий Закусило с позывным "Морячок". Еще 10 военных получили ранения. Всего в этот день террористы нарушали перемирие 6 раз.

19 января снайпер убил 48-летнего младшего сержанта 72-й бригады Александра Слободанюка с позывными "Кэп", "погранец". Он служил в ВСУ в течение 22 лет.

Еще один военный погиб 20 января, однако его имя не называется, возможно, это был Василий Муха. В тот же день ранение получил еще один боец. В общем, тогда боевики 10 раз нарушали "режим тишины", открывая огонь из гранатометов и пулеметов различных систем.

21 января по украинским военным стреляли 3 раза. Примечательно, что в тот же день зону проведения ООС посетил председатель ОБСЕ Эди Рама, который является также премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания.

22 января стало известно о еще одном погибшем в зоне ООС украинском военном, 22-летнем Николае Сорочуке. Об этом с горечью написала военная волонтер-медик Ярина Чорногуз, которая, очевидно, была влюблена в парня. "Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", - заявила девушка

Что говорят украинские военные

Ореховое и другие подходы к Золотому-4 интересовали ОРДЛОвских террористов и раньше. Но теперь по нему начали бить мощные артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм. Военный обозреватель Михаил Жирохов предполагает, что по Ореховому стреляли из 152-мм орудий "Мста-Б" и "Гиацинт-Б". Однако волонтеры и военные, находящиеся в зоне боевых действий, сообщают, что на самом деле оккупанты бьют по окрестностям соседнего Золотого-4. К слову, в Золотом-4 собирались открыть пункт пропуска, но все сорвалось.

Минометные и гранатометные обстрелы не прекращались и на Крещение, 19 января. В Золотом-4 люди ныряли в прорубь и производили обряды, а в нескольких километрах от них раздавались взрывы. Часть улиц Золотого-4 была обесточена. Из-за интенсивного обстрела пропало электричество, а ремонтники не смогли подойти к поврежденным линиям передач, рассказывают местные в соцсетях.

Сотрудники ОБСЕ и СЦКК в Золотое-4Фото: ООС

Примечательно, что штаб ООС не упоминает об обстрелах окраин и улиц Золотого-4. Зато в сводках фигурируют Павлополь, Водяное, Марьинка, Опытное, Новотроицкое, Майское, Луганское, Орехово, Новоалександровка, Новотошковское, Пески, Луганское. Впрочем, миролюбивая риторика украинского руководства немножко изменилась. В частности, на фоне обострения, в Министерстве обороны заявили, что дальнейшее разведение войск по всей линии соприкосновения приведет к замораживанию конфликта, а следовательно его осуществлять нельзя.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они сами должны разоружаться?" , - заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

А заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что армия должна быть готова к освобождению ОРДЛО силой, "если будет принято такое политическое решение". Но по словам Кривоноса, такой сценарий возможен только при поддержке НАТО.

Молчать выгодно для всех

По мнению, бывшего главы Службы внешней разведки, генерала армии Украины Николая Маломужа, повышение интенсивности обстрелов вызвано желанием Кремля принудить Киев к более быстрой имплементации политической части Минских договоренностей. Обозреватели Михаил Жирохов и Николай Белесков с удивлением отмечают, что штаб молчит о реальной ситуации на фронте.

Замалчивание информации по поводу обострения конфликта выгодно и для Киева, и для Москвы, считает Маломуж. Президент Владимир Зеленский таким образом может продолжать убеждать мир в прогрессе мирного процесса, а также выполнения Минских договоренностей. Россия, в свою очередь, молчит об обострении, поскольку тогда может возникнуть вопрос - почему Кремль не влияет на боевиков. "Самое важное для России - это внесение изменений в украинскую Конституцию, касающихся особого статуса ОРДЛО, подготовка и проведение выборов. Кремль считает, что мы выполняем эти пункты неэффективно. Пока не начнется политический процесс, будут обстрелы и будут жертвы", - говорит эксперт.

Генерал Маломуж исключает вероятность того, что боевые действия ведут отдельные группы боевики, с которыми у Кремля нет контакта. "Я считаю позицию Киева неправильной. Надо было освещать нарушение договоренностей и указывать на это и международным партнерам, и России, которая сама частично признала свое влияние на боевиков", - говорит генерал.

Вряд ли стоит ожидать новых "котлов", но интенсивность обстрелов и калибр вооружения со стороны боевиков будут увеличиваться, полагает Маломуж. "Есть информация от разведки, боевики концентрируют новые силы, обновляют технику, привозят очень мощные новые единицы вооружений", - говорит он.