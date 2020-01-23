Под Николаевом простились с погибшим на Крещение бойцом ВСУ: фото

В Первомайске Николаевской области простились с младшим сержантом 72-й отдельной механизированной бригады Александром Слободанюком, который погиб 19 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба областного совета.

Проститься с бойцом пришли родственники и побратимы, а также жители города и представители власти. Церемония прощания состоялась в Городском центре культуры и досуга имени Евфросинии Зарницкой.

"Светлая память о настоящем патриоте, мужественном сыне родной земли, который ценой собственной жизни защищал территориальную целостность страны и право украинцев на мир, навсегда останется в сердцах жителей Первомайска и Николаевской области. Герои не умирают!", - говорится в сообщении.

Александру 7 января исполнилось 48 лет.

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Как сообщал "Апостроф", 23 января в Мариуполе побратимы и возлюбленная простились с 22 летним Николаем Сорочуком, погибшим от пули вражеского снайпера. 24-25 января на его родной Волыни пройдут траурные церемонии. В этот же день в селе под Харьковом состоялись похороны 31-летнего украинского военного Василия Мухи.