Скорбит даже природа: появились фото прощания с 31-летним бойцом под Харьковом

В четверг, 23 января, под Харьковом, в селе Пески Радьковские состоялись похороны 31-летнего украинского военного Василия Мухи, который погиб на Донбассе от пули снайпера в понедельник, 20 января.

"Природа скорбит по Василию Мухе, которого убил российский снайпер. Похороны воина в селе Пески-Радьковские Боровского района на Харьковщине. Говорит, просто перестать стрелять?" – написал на своей Facebook-странице Леонид Логвиненко, опубликовав фото, на котором видно как небо будто "плачет" за погибшим.

На фото действительно видно, как небо будто "плачет" по погибшему.

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Напомним, погибший служил командиром машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты воинской части А3137.

В последнем бою он открыл во время вражеского обстрела огонь из пулемета. В Муху попали три пули, одна из них - из снайперского оружия, она и стала смертельной.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевлянка рассказала о том, что на фронте снайпер противника убил ее молодого человека – военнослужащего ВСУ Николая Сорочука.