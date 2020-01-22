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Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Китайский вирус 2019-nCoV стремительно распространяется по планете.

среда, 22 января 2020, 10:54
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Китайский вирус 2019-nCoV стремительно распространяется по планете.

Жителей многих стран взволновало появление в Китае нового смертельного вируса, получившего название 2019-nCoV. Согласно последним данным, 9 человек умерло, подтверждено 440 случаев заражения, около 50 человек находятся в критическом состоянии.

"Апостроф" собрал все подробности про вирус.

История возникновения

Предположительно, вспышка коронавируса произошла на рыбном рынке Уханя в китайской провинции Хубэй. Эксперты заявляют, что на рынке вирус подцепил 41 человек. Зараженные люди жаловались на лихорадку и проблемы с дыханием. 7 января в Китае умер первый инфицированный пациент.

Болезнь перекочевала в Японию после того, как мужчина посетил город Ухань. 10 января японец вернулся на родину и почувствовал себя плохо. Он жаловался на лихорадку и высокую температуру. Мужчину госпитализировали и сейчас уже выписали из больницы.

Страны, где зафиксированы случаи заражения

Случаи инфицирования по последним данным подтверждены в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и на Тайване. Также зафиксирован первый случай в США.

Что это за болезнь и как себя обезопасить

Патоген, который относится к семейству коронавирусов, приводит к пневмонии и проблемам с дыханием. Специалисты утверждают, что пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной, как и предыдущая, так называемая атипичная, зафиксированная в Китае в 2002 году.

Что касается первоначальных признаков заболевания, то их легко можно спутать и с другими инфекциями. В частности, у больного наблюдается повышение температуры до 39°С, бледность кожи, мокрый кашель, который сопровождается болями в груди, потливость и резкая слабость.

Власти Китая заявили, что коронавирус передается от человека к человеку. По крайней мере, двое больных из провинции Гуандун именно так и подцепили опасную инфекцию. Более того, медработники, которые контактировали с зараженными вирусом людьми, тоже заболели.

Профилактика коронавируса:

  • мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;
  • по возможности избегать контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
  • хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
  • избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Заявление Всемирной организации здравоохранения

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV и эта цифра быстро увеличивается. Четыре случая были зафиксированы за пределами Китая – два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. Увеличивается количество жертв вируса и в самом Китае.

"Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках", - отметил Язаревич.

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По его словам , источник вспышки болезни в Китае, "судя по всему, имеет животное происхождение". При этом "передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной".

В сети уже появились первые видео борьбы с вирусом в Китае и профилактики его распространения.

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