Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Жителей многих стран взволновало появление в Китае нового смертельного вируса, получившего название 2019-nCoV. Согласно последним данным, 9 человек умерло, подтверждено 440 случаев заражения, около 50 человек находятся в критическом состоянии.
"Апостроф" собрал все подробности про вирус.
История возникновения
Предположительно, вспышка коронавируса произошла на рыбном рынке Уханя в китайской провинции Хубэй. Эксперты заявляют, что на рынке вирус подцепил 41 человек. Зараженные люди жаловались на лихорадку и проблемы с дыханием. 7 января в Китае умер первый инфицированный пациент.
Болезнь перекочевала в Японию после того, как мужчина посетил город Ухань. 10 января японец вернулся на родину и почувствовал себя плохо. Он жаловался на лихорадку и высокую температуру. Мужчину госпитализировали и сейчас уже выписали из больницы.
Страны, где зафиксированы случаи заражения
Случаи инфицирования по последним данным подтверждены в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и на Тайване. Также зафиксирован первый случай в США.
Что это за болезнь и как себя обезопасить
Патоген, который относится к семейству коронавирусов, приводит к пневмонии и проблемам с дыханием. Специалисты утверждают, что пока нет оснований считать, что новая пневмония будет такой же опасной, как и предыдущая, так называемая атипичная, зафиксированная в Китае в 2002 году.
Что касается первоначальных признаков заболевания, то их легко можно спутать и с другими инфекциями. В частности, у больного наблюдается повышение температуры до 39°С, бледность кожи, мокрый кашель, который сопровождается болями в груди, потливость и резкая слабость.
Власти Китая заявили, что коронавирус передается от человека к человеку. По крайней мере, двое больных из провинции Гуандун именно так и подцепили опасную инфекцию. Более того, медработники, которые контактировали с зараженными вирусом людьми, тоже заболели.
Профилактика коронавируса:
- мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;
- по возможности избегать контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.
Заявление Всемирной организации здравоохранения
Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV и эта цифра быстро увеличивается. Четыре случая были зафиксированы за пределами Китая – два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. Увеличивается количество жертв вируса и в самом Китае.
"Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках", - отметил Язаревич.
По его словам , источник вспышки болезни в Китае, "судя по всему, имеет животное происхождение". При этом "передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной".
В сети уже появились первые видео борьбы с вирусом в Китае и профилактики его распространения.