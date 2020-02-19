Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Из-за эвакуации украинцев из китайского Уханя - центра распространения смертельного коронавируса - возникло множество слухов. Напуганные люди начали возводить баррикады, протестуя таким образом против размещения людей на карантин рядом с их местом жительства.

"Апостроф" собрал все подробности о том, как и когда будет происходить эвакуация.

Когда и куда прилетит самолет

В ночь на 19 февраля самолет авиакомпании SkyUp вылетел из Киева в Ухань, откуда будет проведена эвакуация украинцев и граждан еще десяти стран из-за вспышки коронавируса. Вернутся только те, кто подписал официальное согласие отправиться на 14-дневный карантин по возвращении, и у кого не будет симптомов коронавируса.

Предполагается, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра иприземлится в киевском аэропорту Борисполь. В общей сложности лайнеру придется преодолеть 14 тысяч километров.

Накануне вылета самолета министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что правительство до сих пор не определилось с местом, где будут находиться эвакуированные. Ранее МОЗ рассматривал около 30 медицинских учреждений. Основных требований три: комфорт людей, безопасность для местного населения и охрана территории.

Территорию, где будут находиться эвакуированные украинцы ежесуточно будут охранять 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии.

Слухи и гнев местных жителей

10 февраля МОЗ сообщил, не называя точного места, что эвакуированных украинцев могут разместить в санатории "Пролисок" под Киевом на двухнедельный карантин. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.

Интересно, что согласилась разместить эвакуированных больница в Мироновке Киевской области. Пока это лишь предложения для МОЗа. Для размещения эвакуированных необходимо выписать из больницы 74 граждан, которые сейчас проходят лечение.

В Тернопольской области в ночь на 18 февраля местные жители организовали несколько блокпостов. Среди местных людей распространились слухи, что украинцев должны привезти в санаторий "Медоборы".

В Винниках, под Львовом 19 февраля люди перекрыли подъезд к госпиталю, чтобы не допустить поселения туристов. К воротам госпиталя свезли автомобильные шины. Паника началась утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов.

Несколько дней назад в Одессе нагнеталось беспокойство в связи с прибытием в порт контейнеровоза из Китая. Экипаж этого судна переболел гриппом и вылечился, но медики не давали гарантий, что моряки не являются носителями коронавируса. В итоге, все обошлось благополучно. Позже появились слухи, что карантинную зону организуют в бывшем одесском санатории "Лермонтовский" или на базе отдыха для военных под Одессой. Руководители этих учреждений информацию опровергли.

"Если бы люди поступали к нам, мы бы разворачивали сейчас инфекционную, мы бы разворачивали протокол по карантину, и мы бы закрывали санаторий и выселяли людей. Мы работаем в штатном режиме",– сказал начальник медцентра реабилитации и санаторного лечения "Одесский" (бывший санаторий Лермонтовский) Илья Лабушев.

Аналогичное опровержение озвучило руководства Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Секретная эвакуация

Эвакуированных из Уханя украинцев разместят в 4 местах дислокации, которые засекретили, заявил 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Есть четыре пункта дислокации. Из-за разных настроев среди украинцев они не разглашаются. Все 4 учреждения готовы к приему граждан и иностранцев. Поэтому паниковать – это лишнее", – сказал он.

Украинцы в Ухане уже прошли два этапа санитарного контроля и приступили к третьему. Все пассажиры – здоровы.

"Возле мест, определенных для обсервации эвакуированных из Уханя, есть инфекционные больницы. Относительно лечения – оно симптоматическое и эти больницы оборудованы всем необходимым оборудованием и обеспечены лекарствами. К месту обсервации при необходимости будет привлечен дополнительный медперсонал", – сказал чиновник.

Известно, что на эвакуацию явились все 48 граждан Украины.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", – сказал Заяц.

Согласились вернуться не все

Согласились эвакуироваться не все находящиеся там украинцы, в частности, харьковская студентка Моника Рустамова, которая изучает в Ухани китайский язык.

"Считаю, что мне безопаснее оставаться в изоляции тут, чем подвергаться опасности во время пути домой", - рассказала девушка.

Украинские власти, по ее словам, ничем не помогают украинцам, как убеждают журналистов.

"Никому не интересно, в какой обстановке мы находимся, чем мы питаемся или есть у нас хотя бы вода. Я понимаю, что нам никто ничем не обязан, но когда везде пишут о том, что украинцев тут обеспечивают материально, доставляют провиант и вообще лелеют и обожают, то это порядком приводит в отчаяние", - сказала Моника.

Любопытный факт про Ухань

Ухань и Киев являются городами-побратимами со времен СССР. "Родственность" между городами различных стран предполагает развитие дружественных связей в области экономического и культурного сотрудничества, образования, медицины, защиты окружающей среды.

Киев присоединился к движению в 1961 году. Первыми побратимами украинской столицы стали польский город Краков и финский Тампере. В 1990 году с Киевом породнился Ухань.