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Под Львовом люди возвели баррикаду из-за страха перед коронавирусом: фото и видео

среда, 19 февраля 2020, 17:56
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В среду, 19 февраля, в Винниках, под Львовом, люди перекрыли подъезд к госпиталю, дабы не допустить поселения туристов из зараженного коронавирусом Китая, где начался бунт из-за запрета местным жителям выходить из дома и использовать собственный транспорт.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Так, около 14:00 к воротам госпиталя начали свозить автомобильные шины. Паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов.

Протест работников госпиталя под Львовом из-за коронавируса
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Протест работников госпиталя под Львовом из-за коронавируса
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Протест работников госпиталя под Львовом из-за коронавируса
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Протест работников госпиталя под Львовом из-за коронавируса
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Протест работников госпиталя под Львовом из-за коронавируса
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"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нет, пустой госпиталь - завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация", - отметила сотрудница госпиталя.

Позже в ЛОГА сообщили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках прошли учения медиков о готовности больниц к госпитализации больных с китайским коронавируса Covid-19. Эту информацию подтвердило и руководство госпиталя.

Подробнее о развитии протестного движения в Китае во время эпидемии, некомпетентности властей и жизни без развлечений читайте в материале "Апострофа": Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса.

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