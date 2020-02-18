Эвакуация украинцев из Уханя: под Тернополем устроили блокпосты из-за страха перед болезнью, фото

В Тернопольской области на фоне слухов о возможном привозе сюда эвакуированных из Китая украинцев началась настоящая паника. Люди не хотят, чтобы в местном санатории "Медоборы" размещали людей, которые могут быть заражены коронавирусом.

Как пишут местные издания, пока нет официальной информации о том, что именно данный санаторий примет украинцев. При этом люди уже опасаются за себя и своих близких.

С утра люди вышли на акцию протеста и организовали блокпосты. Они говорят, что готовы стоять на месте и днем и ночью.

Как известно, из Китая собираются эвакуировать 98 человек. Всех их разместят в одном месте.

На встречу с активистами пришли представители власти, полиция и врачи.

"На выходные ко мне позвонили из Министерства здравоохранения, спросили, работает санаторий. Я сказал, что да. После того приехали представители Минздрава, эпидемиологи, работники Нацполиции и Нацгвардии. Они объяснили о ситуации с эвакуацией украинский из Уханя и сказали, что донесут информацию до руководства. После этого меня вызвали в Киев. Я участвовал в заседании комиссии, которую возглавляет премьер-министр. Был не только я, а и представители других регионов. Нам объяснили, что выбрали 20 заведений, в которых могут быть размещены люди, которых эвакуируют из Китая. И среди них - наш санаторий", - уверяет руководитель санатория Василий Мартынюк.



Напомним, что президент Владимир Зеленский готов лично привезти эвакуированных из Китая украинцев в дом тем политикам, которые просят людей не допустить размещения граждан в санаториях.