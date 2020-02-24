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Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Прогноз погоды на 25 - 29 февраля

Артур Гор понедельник, 24 февраля 2020, 19:14
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Прогноз погоды на 25 - 29 февраля Фото: Getty images

Погодные условия в последнюю неделю зимы приготовили для украинцев целый букет неожиданностей: порывы ветра, дожди, снег и настоящий весенний "плюс". Какой будет погода в последнюю неделю февраля, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 25 февраля, на западе Украины пройдут дожди. Правда, характер осадков кратковременный. На остальной территории страны сохранится облачная, но сухая погода.

Теплее всего в этот день будет на западе страны. Днем столбики термометров покажут от 7 до 11 градусов с отметкой "плюс", а ночью - от 1 тепла до 2 градусов мороза.

На юге днем стоит ожидать от 6 до 9 градусов тепла, а в ночное время суток столбики термометра покажут от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

На севере, востоке и в центре дневная температура воздуха составит 4-7 градусов выше ноля, а ночью - от 1 тепла до 3 градусов с отметкой "минус".

Кроме того, во вторник по всей территории Украины, кроме северных областей, ожидаются потенциально опасные погодные условия в связи с порывами ветра.

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В среду, 26 февраля, в Украине потеплеет. На западе и в центре днем синоптики прогнозируют от 8 до 11 градусов тепла, а ночью - от 3 до 5 с отметкой "плюс".

На севере и востоке немного прохладнее: 7-9 градусов тепла днем и около 1 градуса мороза - ночью.

А вот в южных регионах днем воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ночью здесь 3-5 градусов выше ноля.

Кроме того, на севере и западе Украины в этот день ожидаются обильные дожди. На остальной территории страны будет сухо.

В четверг, 27 февраля, погода резко изменится. На западе пройдет дождь с мокрым снегом, а на севере, востоке, юге и в центре синоптики прогнозируют дожди.

В этот день на Западной Украине похолодает: от 3 до 5 градусов тепла столбики термометров покажут, как днем, так и ночью.

А вот на востоке, наоборот, потеплеет: от 10 до 12 градусов тепла стоит ожидать в дневное время суток, а после захода солнца температура воздуха упадет до 3-5 градусов тепла. Аналогичная картина сложится и на юге.

На севере и в центре в этот день - от 6 до 9 градусов тепла, а ночью - 3-5 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз погоды на 25 февраля
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Прогноз погоды на 26 февраля
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Прогноз погоды на 27 февраля
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Прогноз погоды на 28 февраля
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Прогноз погоды на 29 февраля
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В пятницу, 28 февраля, погода вновь поменяется. На западе, востоке и в центре Украины пройдут дожди с мокрым снегом. На севере и юге синоптики обещают сухую погоду.

От 7 до 9 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут на юге Украины днем, а в ночное время суток температура воздуха упадет до 2-5 градусов тепла.

В центре и на востоке днем стоит ожидать от 5 до 8 градусов тепла, а ночью в центре - от 1 тепла до 1 градуса мороза, на востоке - 4-6 градусов с отметкой "плюс".

От 4 до 7 градусов выше ноля в последний рабочий день зимы будет днем на севере и западе Украины. Ночью в этих регионах - от 0 до 2 градусов мороза.

В последний день зимы, который выпадает на субботу, 29 февраля, температурная картина кардинально не изменится, а вот ситуация с осадками поменяется. На западе и севере будет сухо, юг страны зальют дожди, а восток и центр - засыплет мокрым снегом.

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