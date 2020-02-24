Украину накроет новый циклон: синоптик рассказала, к чему готовиться

Во вторник, 25 февраля, как и прогнозировали синоптики ранее, в Украине будет сухо, хотя местами без осадков в виде снега и сильных порывов ветра не обойдется.

Об этом сообщила на Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"Завтрашний циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки лишь в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевской области", - отметила она.

По словам синоптика, в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода.

"Однако ближайшей ночью циклон Yulia еще зацепится пальчиком наших восточные области, поэтому там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер", - уточнила Диденко.

Как отметила эксперт, такая погода продержится недолго. Уже в среду, 26 февраля, в Украине ожидается ощутимое потепление, до +6…+14 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатолог рассказала, как "ударит" изменение климата по Украине и какой погоды стоит ждать в марте.