Минздрав под капельницей: кто провалил реформу медицины

Второй этап медицинской реформы в Украине должен начаться менее, через месяц, но система здравоохранения страны находится в глубоком кризисе. "Апостроф" разбирался, с какими проблемами к времени "Ч" подходит Министерство здравоохранения.

Премьер-министр Алексей Гончарук, в срочном порядке созвавший 2 марта брифинг на фоне упорных слухов о его грядущей отставке, заявил, что второй этап медицинской реформы, старт которой запланирован на 1 апреля, начнется вовремя. "Самое главное для украинцев - появится бесплатная медицина по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет услуг", - заявил он.

Так это, или нет, мы увидим менее, чем через месяц. Пока же Минздрав сотрясают скандалы, как, впрочем, и все правительство. В частности, ведомство продемонстрировало полную неготовность к противодействию смертельному коронавирусу, который все ближе подбирается к нашей стране.

Но, даже если бы не было угрозы распространения эпидемии этого опасного заболевания, очевидно, что руководство Министерства здравоохранения во главе с Зоряной Скалецкой не справляется с задачами, возложенными на ведомство. В этом Минздраву активно "помогает" Министерство финансов Оксаны Маркаровой. И, если по первой решение, похоже, уже принято – есть большая вероятность того, что Скалецкую отправят в отставку на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, то вопрос об увольнении Маркаровой пока не поднимался.

Гарантии есть, денег нет

Ситуация в системе здравоохранения, мягко говоря, непростая.

Начнем с того, что правительство и Минздрав заложили расходы ведомства на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения в несколько раз меньше, чем это предусмотрено законом. Закон о государственных гарантиях медобслуживания населения четко говорит, что такие расходы должны быть на уровне не менее 5% от ВВП на соответствующий год. При этом расходы на программу медицинских гарантий относятся к защищенным статьям госбюджета, то есть такие расходы обязательны для выполнения.

ВВП Украины в 2020 году должен составить порядка 4,5 триллиона гривен, соответственно, на программу госгарантий медицинского обслуживания населения должно быть направлено не менее 225 миллиардов гривен (5% ВВП). Но по факту выделены всего 72 миллиарда гривен – на 153 миллиарда гривен или в три раза меньше, чем положено по закону.

Недофинансирование системы здравоохранения можно проследить на расходах, предусмотренных для лечения отдельных заболеваний. Так, целевые расходы на лечение больных сахарным и несахарным диабетом заложены на первый квартал 2020 года в размере 210 миллионов гривен, при том, что в 2019 году на эти цели было предусмотрено 841 миллион гривен, то есть в четыре раза больше.

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, КиевФото: unian

Такая же ситуация и с лечением больных с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа – в первом квартале 2020 года на эти цели планировалось направить 274 миллиона гривен, тогда как в 2019 году было почти 1,1 миллиард гривен, то есть, опять речь идет о сумме, в четыре раза меньше прошлогодней.

Еще одно опасное заболевание – ВИЧ-инфекция. Целевые расходы на выплату ежемесячной помощи ВИЧ-инфицированным детям составят 2,8 миллиона гривен, при том, что в 2019 году было предусмотрено 11,3 миллиона гривен (это совсем не смешно, но это снова в четыре раза меньше).

Важно отметить, что постановлением правительства от 5 февраля 2020 года (№65) внесены изменения в постановление от 27 ноября 2019 года (№1119) "Некоторые вопросы реализации государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий на 2020 год". В частности, этими изменениями предусматривается, что возмещение стоимости инсулинов для лечения сахарного диабета и лечебных средств для лечения несахарного диабета будет осуществляться с 1 октября по 31 декабря 2020 года. То есть на протяжении четвертого квартала текущего года. Иными словами, средства на инсулин и другие лекарства для больных диабетом на второй и третий кварталы вообще не предусмотрены.

Но Минздрав неэффективно распоряжается даже теми средствами, которые, вроде бы выделяются на определенные программы. Например, в ведомстве образовалась дебиторская задолженность по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера", по которой централизованно приобретаются лекарства, на сумму 7,7 миллиарда гривен по состоянию на 1 января 2020 года. При этом в 2019 году в бюджете на эти цели были предусмотрены 6,5 миллиарда гривен. То есть получается, в медучреждения не направляются лекарства, за которые уже заплатили.

С правом на ошибку

Отдельно следует коснуться такой темы, как бесплатная медицинская помощь, положение о которой закреплено в Конституции.

То, что в Украине бесплатная медицина по факту уже давно таковой не является, известно всем, кто обращался за медпомощью в отечественные медучреждения. Однако с 1 января 2020 года право на бесплатную медицину потеряли более 30% украинцев – 12,7 миллиона граждан. Именно столько человек не подписали декларации с врачами, которые предусматривают оказание первичной медицинской помощи больным.

Право на бесплатную медицину потеряли более 30% украинцевФото: unian

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения, врач не обязан предоставлять услуги первичной медицинской помощи человеку, который отказался подписывать декларацию. Связано это с тем, что, начиная с 2020 года, врачи будут получать деньги только за тех пациентов, которые подписали с ним соответствующие декларации.

При этом пациент сможет за собственные деньги "купить" у врача необходимые медицинские услуги. Однако в этом случае качество оказываемых услуг не гарантируется, так как оно находится вне системы государственного контроля.

Особенно зловеще это воспринимается на фоне приближения эпидемии коронавируса.

Не менее тревожной видится ситуация с финансированием медицинских учреждений страны. По данным Национальной службы здоровья Украины, лишь 1769 медучреждений (из 12 тысяч в целом по стране) подали предложения по заключению договоров на финансирование. При этом из почти 10 тысяч соответствующих заявок на рассмотрении находятся порядка 20%. 5111 или 52% всех предложений даже не рассматриваются, а статус еще 2744 предложений – "ожидает проекта договора". На основании этой информации можно сделать неутешительный вывод, что ни один договор на сегодня не подписан.

Провалы медицинской реформы оплачиваются жизнями простых украинцев. По данным Государственной службы статистики, в минувшем году зафиксирована 581 тысяча смертей. Более полумиллиона. Можно только догадываться, сколько людей умерли вследствие действий (или часто бездействия) врачей. И, к сожалению, последние тенденции указывают на то, что их будет все больше и больше.