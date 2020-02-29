RU  UA  EN

суббота, 29 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 февраля

18:53
В Москве на марш памяти Немцова пришли с флагом Украины: фото
18:32
Леся Никитюк показала, как правильно позировать на отдыхе: фото Lime
17:31
США и "Талибан" заключили мировую: появились детали исторического соглашения
17:29
"Тартак" после ухода Положинского продолжит свою деятельность - группа нашла нового вокалиста Lime
16:27
В Иране подожгли больницу из-за страха перед зараженными коронавирусом: видео
15:04
Турция нанесла мощные удары по военным заводам в Сирии: Эрдоган раскрыл детали
14:42
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 9 классе: школьное фото телезвезды Lime
14:25
В Турции море людей пришло проститься с 24-летним офицером, погибшим в Идлибе: фото и видео
14:20
В России проходят многолюдные акции памяти Бориса Немцова: фото и видео
13:05
Самый мощный от создания Вселенной: в космосе зафиксировали колоссальный взрыв
12:52
Очень болезненная рана: актриса "Крепостной" рассказала о гибели любимого человека Lime
11:58
Мы сделаем с Асадом, что нужно: Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады: появились новые подробности

суббота, 29 февраля 2020, 19:31
переглянути новину українською

На внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, планируется рассмотреть вопросы о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Об этом говорится в сообщении информационного управления аппарата ВР о повестке дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

"29 февраля президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВР", - говорится в сообщении.

В частности, пятым и шестым пунктами сообщения предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Кроме того, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, где могут рассмотреть вопрос про избрание нового премьер-министра.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Абырвалг от партии Зеленского: самые досадные ляпы "слуг народа"

Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука

Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде

Первые на выход: ТОП-5 безынициативных глав ОГА

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: