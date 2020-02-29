Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады: появились новые подробности

На внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, планируется рассмотреть вопросы о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Об этом говорится в сообщении информационного управления аппарата ВР о повестке дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

"29 февраля президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВР", - говорится в сообщении.

В частности, пятым и шестым пунктами сообщения предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Кроме того, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, где могут рассмотреть вопрос про избрание нового премьер-министра.