Гончарук провел срочный брифинг: все подробности и видео

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, которого накануне заметили в ресторане с главой ОПУ Андреем Ермаком, собрал журналистов на брифинг.

Видео доступно на сайте "Апострофа".

По словам Гончарука, заявления об отставке он не писал.

"Я никаких заявлений на эту минуту не написал. Очевидно, будут консультации с президентом и парламентом. Больше ничего комментировать не буду и не хочу", - сказал глава правительства.

Кроме того, Гончарук рассказал о ситуации с платежками в Украине.

"За февраль рекордная маленькая платежка. Не только за зиму, но и последние годы. Это результат работы парламента, правительства. Это первый хороший итог зимы. Можем рассчитывать, что теплокоммунэнерго получат возможность снизить до 40%. Отдельные потребители получат счет на 40% меньше, чем прошлой зимой за прошлый период", - заявил он.

Накануне в Telegram-канале Klymenko Time отметили, что по логике эта встреча с журналистами значит только одно - глава Кабмина заявит о своем уходе.

"Вопрос - кем он выйдет с этого часового брифинга? Похоже, что открытым врагом и оппонентом президента. После вчерашнего слива "Украинской правде" кадров встречи Гончарука с Ермаком в столичном ресторане индийской кухни стало очевидно, что этот слив организовали именно из окружения премьера. И с конкретной утилитарной целью - усилить месседж о том, что причина ухода Гончарука - история с "Центрэнерго" и Коломойским", - пишут авторы канала.

"Если всё так - Гончарук примеряет образ реформатора, которому не дали дожать олигархов и закрыть схемы. Образ красивый, но по нашей оценке вся эта история - все же конец политической карьеры Гончарука", - считают авторы Klymenko Time.

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.