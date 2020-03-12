Вода из Украины нужна Путину для того, чтобы выгнать татар из Крыма - Рефат Чубаров

В среду, 11 марта, в крымском Бахчисарае прошли обыски у 7 крымских татар, среди которых были журналисты крымско-татарского телеканала ATR. Пятерых задержали - им инкриминируют причастность к мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир", которую Кремль считает террористической. Ведущего ATR Сейтумера Сейтумерова, в частности, считают одним из руководителей "Хизб ут-Тахрир" на полуострове.

Очередные обыски и аресты являются местью крымским татарам за их активную борьбу на международном уровне, а также попыткой заставить Киев подать на оккупированный полуостров воду. Однако, единственными террористами в Крыму являются русские, и вода с материка нужна им для того, чтобы поощрить к переезду еще больше своих соотечественников. Все это представляет угрозу, потому что вместо украинских граждан, Крым заселяют лояльными к Кремлю русскими. Так считает председатель Меджлиса крымско-татарского народа РЕФАТ ЧУБАРОВ.

- Что вы можете рассказать об обысках среди крымских татар 11 марта?

- Обыски прошли в домах семи человек в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. По состоянию на вечер 11-го марта, шли суды, имеющие целью задержать и лишить свободы на 2 месяца четырех крымских татар (речь идет о Сейтумере Сейтумерове, Амете Сулейманове, Рустеме Сейтмеметове и Османе Сейтумерове. Пятого задержанного - 66-летнего Энвера Мустафаева сотрудники ФСБ отпустили. - "Апостроф"). Их обвиняют в принадлежности к террористическим организациям.

- Адвокат Николай Полозов написал, что задержания осуществляются не только ради пополнения "обменного фонда", но и для того, чтобы заставить Киев дать воду на полуостров.

- У оккупантов могут быть различные цели. Я не исключаю, что обыски являются своеобразной местью за наши выступления на специальном заседании Совбеза ООН, на котором обсуждались вопросы обеспечения прав человека в Крыму, в частности крымских татар. Выступал я, а также мои коллеги Ольга Скрипник и Антон Кориневич - постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым. Наши партнеры очень жестко оценили действия России, а представитель России во время выступления нахамил всем и убежал.

Возможно и дальнейшее усиление давления на крымских татар для того, чтобы они сами покидали Крым.

Но это может делаться, как говорит Николай Полозов, и для того, чтобы выдвигать Украине дополнительные условия для освобождения около 200 политзаключенных. Из них 116 - из Крыма, а остальные находятся у бандитов в Донецкой и Луганской областях.

Это еще раз доказывает, что Россия рассматривает политзаключенных и тех, кого она арестовывает, как товар для обмена, а также для выполнения своих ультимативных требований.

- Британский профессор Кристофер Хартвелл считает, что заявления украинского руководства о необходимости дать воду в Крыму только подбадривают Владимира Путина к его действиям против Украины. Вы с этим согласны?

- Все противоречивые уступки в словах и действиях поощряют российского оккупанта. Скажем, в Москве находилась группа народных депутатов Украины. Вы только представьте себе! Депутаты Верховной Рады встречаются с руководителями страны, которая захватила часть нашей территории, чьи карательные органы грубым образом осуществляют облавы на крымских татар, чьи военные поддерживают бандитов и сепаратистов на Востоке Украины! Депутаты Верховной Рады встречаются с председателем Госдумы России; жалуются на свой парламент, своего президента, говорят, что Зеленский не хочет мира. Понятно, что такие действия создают у руководителей страны-оккупанта представление, будто стоит еще немножко "дожать", и Украина упадет под их ноги, как перезрелая груша. Именно поэтому такие действия провоцируют наших врагов.

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- Вы долгое время занимались проблемами Крыма. Действительно ли на полуострове существует такая большая потребность в воде с материка?

- Несмотря на небольшие размеры, в Крыму есть разные направления хозяйствования, в том числе и аграрное. Это выращивание пшеницы, садов, виноградников, содержание фирм по переработке аграрной продукции. Все это, особенно сады и зерновые культуры требует воды и орошения. Вода также необходима для новых поселений, которые Россия пытается строить в Крыму для того, чтобы заселять полуостров своими гражданами. Вода нужна для того чтобы модернизировать и развивать рекреационную, туристическую сферы.

Но все это России нужно не для того, чтобы сделать жизнь людей максимально комфортной, а для того, чтобы сделать Крым привлекательным для российских граждан. С помощью преследований, репрессий, насильственного похищения людей, которые не лояльны к ней - в первую очередь крымских татар и других украинцев, Кремль добивается, чтобы они сами покидали Крым. Одновременно Россия пытается максимально переселить своих граждан, чтобы изменить демографическую и этническую составляющую крымского населения. Поэтому ей нужно больше воды, чтобы развивать Крым. А для простого населения на полуострове, учитывая тот образ жизни, который оно ведет, запасов воды в Крыму хватает.

- Четырем нынешним задержанным, как и многим другим крымским татарам, инкриминируют участие в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Она не является ни экстремистской, ни радикальной, но к ней настороженно относятся в Европе и США. То есть, получается, что Россия таким образом осложняет переговоры по освобождению этих людей?

- Чтобы подавить любые народы, населяющие РФ и создать в мире представление, будто она борется с терроризмом, Россия придумала различные обвинения. Так они дважды подавляли чеченцев, когда те пытались быть хозяевами своей земли - их изображали исламскими террористами. Так делали в Татарстане, Башкортостане, продолжают делать в Якутии. И все это на территории самой России.

А когда речь идет об оккупированных территориях, то надо же как-то объяснять, почему они преследуют крымских татар. Опять они заявляют об исламской угрозе, - это то, что могут проглотить на Западе. Когда речь идет об этнических украинцах, россияне придумывают диверсантов. Меджлис они называют незаконной крымско-татарской структурой. Это все поводы для того, чтобы колошматить, бить и вытеснять нелояльных - в первую очередь, крымских татар.

- Как объяснить нашим западным партнерам, что члены "Хизб ут-Тахрир" - не террористы?

- Здесь не надо ничего объяснять. Надо сказать о том, что до оккупации Крыма, не было ни одного случая, когда кого-то арестовывали, или преследовали за его деятельность, или признавали террористом. И террористических актов не было. Если на какой-то территории действует террористическая организация, есть множество людей, которые имеют к ней отношение, значит должны быть какие-то последствия, не так ли? У нас террор в Крыму появился при первом появлении русских войск в 2014 году. Это классические террористы, которые незаконно вступили на чужую землю и теперь преследуют законно проживающих там людей.