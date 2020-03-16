Сварить Украину заживо: почему обострилась ситуация на Донбассе и чего добивается Путин

Несмотря на разведение войск и заявления президента Владимира Зеленского о новом, скором этапе обмена пленными, ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. Российские войска и подконтрольные им боевики с начала марта активизировали обстрелы позиций ВСУ. В результате трагические новости с фронта поступают едва ли не каждый день. Зачем Россия пошла на новый виток эскалации конфликта, разбирался "Апостроф".

Обстреливают даже медиков

Ситуация на фронте вновь стала ухудшаться в начале марта. Так, 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В тот день было ранено двое украинских военных.

На следующий день – 7 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб. В воскресенье, 8 марта, из противотанкового ракетного комплекса боевики обстреляли грузовой автомобиль ВСУ. Один военный погиб еще двое получили ранения.

9 марта боевики атаковали санитарный автомобиль.

"При помощи беспилотных летательных аппаратов враг скинул два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имело маркировку эмблемы Красного Креста", - отметили в штабе ООС.

Особо трагическим выдалось 10 марта. Боевики вновь обстреляли грузовой автомобиль ВСУ. В результате инцидента погибли двое украинских защитников, еще семеро получили ранения. В течение суток террористы 17 раз нарушали режим тишины, что стало причиной гибели еще одного бойца.

В последующие сутки в результате обстрелов несколько украинских бойцов получили ранения. Например, в течение суток 15 марта, два военнослужащих ВСУ были ранены и еще двое получили боевые травмы.

Политическое обострение

Ухудшение ситуации на фронте, по многим признакам, напоминает традиционные периодические обострения, которые происходят на Донбассе практически каждую весну, когда наступает оттепель и вести боевые действия становится удобнее. Кроме того, не стоит забывать и о ротации "ихтамнетов", приезжающих на Донбасс для боевых учений.

Российские танки возле ЛуганскаФото: Getty images

Впрочем, по мнению собеседников "Апострофа", эскалация, которая наблюдается сейчас, больше похожа на элемент политической игры.

"В данном случае это не простое весеннее обострение, а попытка влиять на ситуацию в Украине и военно-политическое руководство страны. Это попытка заставить руководство Украины согласиться на российские условия в переговорном процессе", - поясняет "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Это напоминание от Путина. Надо ведь постоянно подталкивать Украину к каким-то шагам по выполнению Минских соглашений, - добавляет "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов. – Но дело в том, что мы то подписали Минские договоренности, а кто их подписал с той стороны? Никто. Что такое ДНР? Это не государство, не организация, не частное лицо. То есть ответственности нет. Поэтому так они и действуют: когда мы говорим, что боевики применяют запрещенное Минскими договоренностями вооружение, то, извините, а кто им запрещал? Они же не в Минском формате. Они могут делать все что угодно, потому что их нет. Они не существуют юридически".

По словам Жданова, в ближайшие несколько недель ожидать затишья на линии разграничения не стоит.

"Не исключаю, что в любой момент на фронте мы еще получим пару таких же "горячих" ночей с серьезными потерями, применением артиллерии. А в следующем месяце планировалась встреча в Нормандском формате. Вот вам и обострение. Нужно поговорить об обмене незаконно удерживаемых лиц? Вот обострение и напоминание о том, с кем нужно разговаривать: ехать в Донецк и Луганск и с теми "руководителями" договариваться. Это традиционный способ политического давления через военные механизмы".

"Продавить" Украину

Но каких именно уступок от Украины ждет РФ, нагнетая ситуацию на фронте? Самая близкая перспектива – подогреть фронт перед встречей Нормандской четверки, которая анонсировалась на апрель. Но конкретная дата этой встречи еще неизвестна - в окружении президента допускали, что саммит может быть перенесен на май или еще дальше.

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Впрочем, уже сейчас в Минске идут переговоры, на которых Кремлю во что бы то ни стало нужно продавить свою позицию. "РФ пытается субъективизировать Л/ДНР. Это то, чего Россия пыталась добиться всегда. И это первый шаг к тому, чтобы РФ вышла из поля участника конфликта, - поясняет "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Сегодня Россия постоянно балансирует: то ее признают участником конфликта, то не признают, но как бы там ни было, вопрос непосредственного участия РФ в конфликте всегда будет подниматься, например, при обсуждении формата миротворческой миссии. Если Россия дистанцируется от определения "участник конфликта", вернуть ее в это поле будет сложно. В таком случае, Россия сможет принимать участие и в миротворческой миссии, и в миссии по обсуждению будущего Донбасса и тому подобное. А теперь представим вероятность реинтеграции Донбасса на удовлетворяющих Украину условиях, если в составе миротворческих сил будут россияне".

Голубовское, УкраинаФото: Getty images

Впрочем, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, даже если представители ОРДЛО и сядут за стол переговоров с Киевом, это еще ничего не значит, ведь на уровне тех же встреч в трехсторонней группе они давно присутствуют.

"Никакого официального статуса у представителей ДНР и ЛНР нет и быть не может, - уверяет Коваленко. – Во всех переговорных процессах, которые проводятся в рамках Минских соглашений, присутствуют представители обеих "республик". Но нельзя говорить о том, что они имеют официальные полномочия или статус. Они исполняют просто роль фона.

Однако, по словам Игара Тышкевича, незаметно для Украины "фон" может превратиться в один из главных элементов политической композиции, а уступки, которые делает Украина для того, чтобы выйти на переговорный процесс с Россией, способны серьезно навредить нашей стране.

"Стратегически в итоге можно оказаться в очень неприятной ситуации. Это то же самое, что сварить жабу. Если кинуть ее в кипяток сразу, то, скорее всего она просто выскочит. А вот если плавно поднимать температуру, то жаба будет сварена заживо. Вот РФ пытается Украину сварить, как жабу, заживо", - резюмировал аналитик.