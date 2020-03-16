Сварить Украину заживо: почему обострилась ситуация на Донбассе и чего добивается Путин

Несмотря на разведение войск и заявления президента Владимира Зеленского о новом, скором этапе обмена пленными, ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. Российские войска и подконтрольные им боевики с начала марта активизировали обстрелы позиций ВСУ. В результате трагические новости с фронта поступают едва ли не каждый день. Зачем Россия пошла на новый виток эскалации конфликта, разбирался "Апостроф".
Обстреливают даже медиков
Ситуация на фронте вновь стала ухудшаться в начале марта. Так, 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В тот день было ранено двое украинских военных.
На следующий день – 7 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб. В воскресенье, 8 марта, из противотанкового ракетного комплекса боевики обстреляли грузовой автомобиль ВСУ. Один военный погиб еще двое получили ранения.
9 марта боевики атаковали санитарный автомобиль.
"При помощи беспилотных летательных аппаратов враг скинул два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имело маркировку эмблемы Красного Креста", - отметили в штабе ООС.
Особо трагическим выдалось 10 марта. Боевики вновь обстреляли грузовой автомобиль ВСУ. В результате инцидента погибли двое украинских защитников, еще семеро получили ранения. В течение суток террористы 17 раз нарушали режим тишины, что стало причиной гибели еще одного бойца.
В последующие сутки в результате обстрелов несколько украинских бойцов получили ранения. Например, в течение суток 15 марта, два военнослужащих ВСУ были ранены и еще двое получили боевые травмы.
Политическое обострение
Ухудшение ситуации на фронте, по многим признакам, напоминает традиционные периодические обострения, которые происходят на Донбассе практически каждую весну, когда наступает оттепель и вести боевые действия становится удобнее. Кроме того, не стоит забывать и о ротации "ихтамнетов", приезжающих на Донбасс для боевых учений.
Российские танки возле Луганска
Впрочем, по мнению собеседников "Апострофа", эскалация, которая наблюдается сейчас, больше похожа на элемент политической игры.
"В данном случае это не простое весеннее обострение, а попытка влиять на ситуацию в Украине и военно-политическое руководство страны. Это попытка заставить руководство Украины согласиться на российские условия в переговорном процессе", - поясняет "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
"Это напоминание от Путина. Надо ведь постоянно подталкивать Украину к каким-то шагам по выполнению Минских соглашений, - добавляет "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов. – Но дело в том, что мы то подписали Минские договоренности, а кто их подписал с той стороны? Никто. Что такое ДНР? Это не государство, не организация, не частное лицо. То есть ответственности нет. Поэтому так они и действуют: когда мы говорим, что боевики применяют запрещенное Минскими договоренностями вооружение, то, извините, а кто им запрещал? Они же не в Минском формате. Они могут делать все что угодно, потому что их нет. Они не существуют юридически".
По словам Жданова, в ближайшие несколько недель ожидать затишья на линии разграничения не стоит.
"Не исключаю, что в любой момент на фронте мы еще получим пару таких же "горячих" ночей с серьезными потерями, применением артиллерии. А в следующем месяце планировалась встреча в Нормандском формате. Вот вам и обострение. Нужно поговорить об обмене незаконно удерживаемых лиц? Вот обострение и напоминание о том, с кем нужно разговаривать: ехать в Донецк и Луганск и с теми "руководителями" договариваться. Это традиционный способ политического давления через военные механизмы".
"Продавить" Украину
Но каких именно уступок от Украины ждет РФ, нагнетая ситуацию на фронте? Самая близкая перспектива – подогреть фронт перед встречей Нормандской четверки, которая анонсировалась на апрель. Но конкретная дата этой встречи еще неизвестна - в окружении президента допускали, что саммит может быть перенесен на май или еще дальше.
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Впрочем, уже сейчас в Минске идут переговоры, на которых Кремлю во что бы то ни стало нужно продавить свою позицию. "РФ пытается субъективизировать Л/ДНР. Это то, чего Россия пыталась добиться всегда. И это первый шаг к тому, чтобы РФ вышла из поля участника конфликта, - поясняет "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Сегодня Россия постоянно балансирует: то ее признают участником конфликта, то не признают, но как бы там ни было, вопрос непосредственного участия РФ в конфликте всегда будет подниматься, например, при обсуждении формата миротворческой миссии. Если Россия дистанцируется от определения "участник конфликта", вернуть ее в это поле будет сложно. В таком случае, Россия сможет принимать участие и в миротворческой миссии, и в миссии по обсуждению будущего Донбасса и тому подобное. А теперь представим вероятность реинтеграции Донбасса на удовлетворяющих Украину условиях, если в составе миротворческих сил будут россияне".
Голубовское, Украина
Впрочем, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, даже если представители ОРДЛО и сядут за стол переговоров с Киевом, это еще ничего не значит, ведь на уровне тех же встреч в трехсторонней группе они давно присутствуют.
"Никакого официального статуса у представителей ДНР и ЛНР нет и быть не может, - уверяет Коваленко. – Во всех переговорных процессах, которые проводятся в рамках Минских соглашений, присутствуют представители обеих "республик". Но нельзя говорить о том, что они имеют официальные полномочия или статус. Они исполняют просто роль фона.
Однако, по словам Игара Тышкевича, незаметно для Украины "фон" может превратиться в один из главных элементов политической композиции, а уступки, которые делает Украина для того, чтобы выйти на переговорный процесс с Россией, способны серьезно навредить нашей стране.
"Стратегически в итоге можно оказаться в очень неприятной ситуации. Это то же самое, что сварить жабу. Если кинуть ее в кипяток сразу, то, скорее всего она просто выскочит. А вот если плавно поднимать температуру, то жаба будет сварена заживо. Вот РФ пытается Украину сварить, как жабу, заживо", - резюмировал аналитик.