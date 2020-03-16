RU  UA  EN

понедельник, 16 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 марта

10:07
В Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
10:06
"Девушка Бонда" подхватила коронавирус - и это не сюжет кино, а реальный диагноз актрисы Ольги Куриленко Lime
09:37
Четверо раненых: боевики устроили новую провокацию против ВСУ на Донбассе
09:24
От минуса в плюс: синоптики удивили прогнозом погоды в Украине, карта
08:13
Украина ввела жесткие ограничения для жителей оккупированного Донбасса из-за коронавируса
07:10
Как на "Голосі країни" прошли последние "вокальные бои" и кто покинул проект Lime
07:08
Бегите и запасайтесь: известный журналист рассказал о правилах выживания в зараженной коронавирусом Италии
07:03
Готовим дома морковные котлеты на пару: простой рецепт на каждый день Lime
06:30
Гороскоп на 16 марта: Девы будут самыми решительными, а Водолеи могут вляпаться в конфликт
06:14
Украину накрыли морозы: синоптики дали прогноз на начало недели
05:10
Лицо пандемии: фотограф в Италии сделал шокирующее фото морга
02:13
В Киеве аккуратные воры "разобрали" элитный автомобиль прямо на улице: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Четверо раненых: боевики устроили новую провокацию против ВСУ на Донбассе

понедельник, 16 марта 2020, 09:37
переглянути новину українською
Фото: Слово и Дело

За прошедшие сутки, 15 марта, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ, в результате чего пострадали четыре бойца.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

  • трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды рядом с Лебединским - с 120-мм минометов - 35 мин, с минометов калибра 82 мм - 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Невельского - с станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Павлополь - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Два обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Луганского - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Крымского - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. С начала текущих суток потерь нет.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 16 марта, Украина закрывает контрольные пункты въезда-выезда, которые функционируют на границе с временно оккупированным Донбассом, где зафиксировано огромное количество зараженных коронавирусом.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга

Крик, удар кулака или выстрел: кто убивает будущее Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: