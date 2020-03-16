Четверо раненых: боевики устроили новую провокацию против ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 марта, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ, в результате чего пострадали четыре бойца.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Лебединским - с 120-мм минометов - 35 мин, с минометов калибра 82 мм - 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского - с станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Павлополь - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Два обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Луганского - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. С начала текущих суток потерь нет.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 16 марта, Украина закрывает контрольные пункты въезда-выезда, которые функционируют на границе с временно оккупированным Донбассом, где зафиксировано огромное количество зараженных коронавирусом.