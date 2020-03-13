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Политика

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Новые соглашения по Донбассу: что хотят подписать у Зеленского в Минске

Нас ожидает новый "надпарламент"?

Вячеслав Масный пятница, 13 марта 2020, 16:43
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Нас ожидает новый "надпарламент"? Фото: Апостроф / Коллаж

Лишь через три дня после встречи главы Офиса президента Андрея Ермака с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в Минске стало известно о подготовке к подписанию новых соглашений, которые рискуют привести к серьезному скандалу и, как следствие, к новому политическому кризису в Украине. Предательство национальных интересов или проблемы Банковой с коммуникацией? В этом разбирался "Апостроф".

Молчание от Ермака

Встреча трехстороннего контактной группы (ТКГ) в Минске состоялась 11 марта, но до сих пор украинским СМИ приходилось перебиваться крохами информации и сообщениями российской прессы. Ведь о результатах первого турне Андрея Ермака в Минск в качестве главы Офиса президента и его встречи с новым "куратором" украинского направления в Кремле, заместителем главы Администрации президента Владимира Путина Дмитрием Козаком украинская власть говорила очень скупо и размыто. По итогам встречи со стороны Киева прозвучало лишь несколько сухих сообщений о создании новых КПВВ на линии разграничения, а также туманные формулировки о создании "консультативного органа", который должен способствовать выполнению договоренностей, достигнутых на декабрьской встрече Нормандской четверки.

Сегодня стало известно, что такой лаконичный подход в заявлениях Банковой был избран не просто так. Господин Ермак подписал в Минске документы, которые в будущем предполагают создание органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказывается наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Только в пятницу, 13 марта, Ермак в ходе брифинга сообщил о том, что речь идет о создании платформы, которая позволит гражданам Украины из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования. При этом он особо подчеркнул, что совместное подписание украинской стороной данного документа вместе с представителями "Л-ДНР" не будет иметь никаких последствий. "В составе политической подгруппы заявили о необходимости создания этого Совета, как совещательного органа, который может рассматривать вопрос в пакетах минских договоренностей, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы. Хочу заявить, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей ОРДЛО и их признания, не существует. Никаких прямых переговоров", - заявил Ермак.

Легитимизаця "Л-ДНР"

О чем же говорится в протоколе о создании консультационного совета? "Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, в том числе о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в документе из Минска. В этой консультационном совете будут сидеть по 10 представителей от Украины и "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" с правом голоса, и по одному от России, Франции и Германии с "совещательным голосом". Модерировать заседания Совета будет ОБСЕ, а его решения будут носить рекомендательный характер.

Среди экспертов активно звучит мнение о том, что украинская власть фактически "прогнулась" под Россию, и пошла навстречу двум ее главным требованиям. Во-первых, легитимизации и прямым переговорам с так называемыми "Л-ДНР" (хотя Ермак утверждает обратное). Во-вторых, окончательного вывода Москвы на уровень наблюдателя, а не участника конфликта. "Если коротко, то Ермак согласился там на создание надгосударственного органа управления Украины. Такой себе "надукраинский" парламент в Минске... Окончательное принятие решения планируется на 25 марта. Властная команда полным ходом шурует по бездорожью. На велосипеде", - в черных тонах описал ситуацию политолог Михаил Басараб.

Стратегия без стратегии на пути к пропасти

Впрочем, некоторые эксперты считают, что "зраді" в результате переговоров ТКГ может и не произойти. Ведь при правильном политическом позиционировании, подписанные Ермаком документы, не станут ни признанием "субъектности Л-ДНР", ни выводом России за пределы конфликта. "Вообще формат Минских переговоров предполагает достаточно гибкие возможности. И поэтому данный консультативный совет - это скорее попытка создать новый подформат в рамках уже действующего - и ничего нового в таких попытках нет. А что касается "Л-ДНР", они не имеют никакой субъектности или признания. И то, что мы начнем с ними диалог в Минске, не означает, что мы признаем эти образования или уменьшаем роль России в конфликте", - сказал "Апострофу" эксперт МЦПИ по международной политике Николай Капитоненко.

Но самая большая проблема заключается в том, что судя по полному отсутствию информационного сопровождения принятых в Минске решений, украинская власть окончательно "забила" на сдерживающие факторы, и не собирается советоваться с обществом на пути к так называемому "мирному урегулированию", которым занимается Зеленский. "Очевидно, что Зеленский понял, что любые шаги по Донбасса связанные с внутренними рисками и начал скрывать информацию. Зеленский и Ермак воспринимают переговоры с Россией как то, о чем нужно говорить только в правильный момент. И ни словом не обмолвиться о долгосрочной стратегии. Из чего можно сделать вывод, что никакой стратегии нет", - добавил Николай Капитоненко.

В любом случае, можно прогнозировать, что новые Минские соглашения вызовут жесткую реакцию со стороны ряда политических сил, которые целенаправленно и резко критикуют Зеленского за выбранный им внешнеполитический курс. Впрочем, особенно пикантным моментом нынешней ситуации является то, что сообщение о подписании документа и его окончательное утверждение, запланированное на 25 марта, происходят в период коронавирусного карантина в Украине, когда любые массовые акции протеста запрещены. В результате и без того наэлектризованная часть украинского общества однозначно будет трактовать новости из Минска в худшем прочтении.

И хотя, несмотря на все риски и негатив, новый Минский документ может и не стать невозвратной точкой "зрады", если украинская власть будет действовать таким образом, как сегодня, то этот путь приведет Украину не к миру, а к раздору в обществе. И, как следствие, национальной катастрофе.

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