Ситуация в Украине не является критической, но и от соседних европейских стран значительно не отличается. Проблема заключается в том, что Минздрав пока не владеет информацией ни о реальном количестве больных коронавирусом в Украине, ни о готовности регионов к вспышке эпидемии. Об этом рассказал "Апострофу" врач-инфекционист, Ph.D. по медицине Юрий Жигарев.

В ситуации, сложившейся в Украине, пока я не вижу ничего критичного. Есть несколько стран, в которых ситуация более напряженная. Однако никто не знает, насколько Украина готова к массовой вспышке Covid-19. Минздрав тоже не владеет настоящей информаций, потому что он получает ее от регионов, а там предоставляют данные, проверить которые практически невозможно. Скажем, я - директор департамента, но я не могу пройти по больницам и проверить лично состояние всего оборудования. Поэтому цифры, которые есть у министерства, могут быть далеки от реальности.

Если говорить в общих чертах, то быть готовым к коронавирусу, это то же самое, что быть готовым к встрече с девушкой. Все зависит от того, что вы собираетесь с ней делать: если посидеть в кафе - это один вопрос, а поехать куда-то дальше продолжать вечер - это другое. Так и здесь: если у нас будет 5, 10, 50 больных и не более, то это одно дело. Но такая ситуация, как в Италии, - я очень надеюсь, что такого у нас не произойдет - это серьезный вызов для системы здравоохранения даже европейских стран. Поэтому, скажите мне, сколько у нас будет больных, и я скажу, насколько мы готовы. Это в определенной степени лотерея.

Сказать, что в какой-то европейской стране ситуация значительно хуже, чем в других, я не могу. Все зависит от определенных факторов. Говорят, что Италии проблема возникла из-за большого количества китайцев, работающих на заводах на севере страны. А у нас что, нет китайцев? Поезжайте в Одессу на "Седьмой километр", посчитайте, сколько их там. Или у нас нет иностранных студентов, возвращающихся из Китая? А наши студенты - когда в вузах объявили неделю самостоятельной работы, они все рванули на Апеннины. Поэтому ситуации в Украине кардинально не отличается. Здесь, как говорится, все зависит от того, как звезды станут. Если, скажем, произойдет мощная вспышка болезни, то придется перепрофилировать обычные больницы в инфекционные, ведь мы не сможем построить временную больницу на тысячу мест, как это сделали китайцы.

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Инфицированных может быть намного больше, чем мы знаем, потому что мы не можем проверить все 37 миллионов украинцев, но много случаев не может быть также. Следует помнить, что 20% больных коронавирусом - это тяжелые формы, требующие стационарного лечения, и около 3-5% - это смертные случаи. Но надо понимать, что любая смертность с такими симптомами - это чрезвычайное происшествие, и она очень тщательно исследуется даже сейчас, хотя и нет вертикали санэпидслужбы, которая была прежде. Поэтому, если бы у нас была вспышка летальности от непонятных респираторных инфекций, то на нее уже обратили бы внимание. Скрыть смерти сотен людей от непонятной пневмонии невозможно.

В то же время неправильно приходить в частные клиники и проходить тест на коронавирус, если нет симптомов. Неправильно покупать тесты, чтобы они хранились дома. Надо обращаться к семейному врачу. Ведь если вы чувствуете себя плохо, вы не бежите в лабораторию и не просите сделать вам любой анализ. Не надо раздувать из Covid-19 конец света. Это обычная инфекция, и принимать меры при ней нужно, как и при любой другой. Я, например, считаю маразмом закрытие метро.

По поводу изоляции 123 украинцев, которые прибыли из Италии, то она была бы эффективной, если вы уверены, что человек действительно будет сидеть дома и никуда не выйдет без предупреждения. Но вы же не повесите на него электронный браслет. Человек может согласиться, а сам пойдет торговать на рынке - и проконтролировать это нельзя никак. Поэтому я считаю, что в наших условиях это будет не очень эффективно - лучше было бы изолировать в санаториях, пансионатах или больницах. Но я не знаю, есть ли у нашей страны достаточно средств, чтобы посадить людей на карантин, как это было в Новых Санжарах.