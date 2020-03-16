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Тотальный карантин: что сказал Зеленский в срочном обращении к украинцам

понедельник, 16 марта 2020, 18:00
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Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с обращением по карантину и коронавирусу, в котором перечислил меры, которые вводятся в стране в связи с угрозой эпидемии.

Список мер Зеленский вынесет на заседание Кабмина 16 марта. Вот их полный перечень:

- С 00:01 17 марта запретить принимать посетителей заведениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе, фитнес-центрам, другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут доставлять еду домой.

- Мининфраструктуры с 12:00 18 марта - запретить железнодорожное, авиа-, автобусное межгородское и межобластное сообщение. Запретить работу метрополитенов. Пассажирские сообщения - до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах, трамваях.

- Минфину - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами для преодоления последствий коронавируса.

- В ближайшее время президент ожидает от Нацбанка, Минфина, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса и концепцию налоговых изменений. Граждане с пенсией меньше 5 тыс. гривен должны будут получить доплату 1 тыс. гривен.

- В Черновицкой и Житомирской областях, где подтверждены случаи коронавируса - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

- Минздраву - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции, производить только срочные и неотложные мероприятия. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские заведения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелом состоянии. Разработать механизм доставки лекарств представителями "Укрпошты" для пожилых людей.

- Запретить массовые мероприятия при участии больше 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей президент просит с пониманием отнестись к ситуации.

- Ограничить экспорт продуктов питания по определенному Кабмином списку.

- Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий - обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банков, страховых компаний. И всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта. Работу должны продолжить все без исключения государственные органы, заведения охраны здоровья и правоохранительные органы. Президент заявил, что смена плана работы Верховной Рады недопустима в ситуации мировой пандемии и глобального финансового кризиса.

Подробнее о ситуации в регионах читайте в материале "Апострофа": Украинские города массово закрываются на карантин: что происходит.

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