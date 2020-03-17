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Не допустить апокалипсис: что делает власть в борьбе с коронавирусом

Украина вводит беспрецедентные меры

Виктор Авдеенко вторник, 17 марта 2020, 15:15
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Украина вводит беспрецедентные меры Фото: Getty Images

Украина закрывается на карантин - теперь уже в буквальном смысле этого слова. Президент Владимир Зеленский поручил остановить транспортное сообщение внутри страны, а также работу метро в тех городах, где оно есть. При этом глава государства призвал разработать программу налоговых каникул для бизнеса. Народные депутаты также предлагают ряд мер для смягчения негативных последствий от карантина для бизнеса и населения. "Апостроф" разбирался, чего ждать украинцам.

Украина вводит беспрецедентные меры по предотвращению распространения эпидемии коронавируса Covid-19. Несмотря на то, что в стране пока официально зарегистрированы только семь случаев заражения коронавирусом (один из них фатальный), власти пошли на очень жесткие шаги – государственная граница закрыта, транспортное сообщение с другими странами прекращено, все учебные заведения ушли на карантин.

В регионах также вводятся дополнительные ограничительные меры. Мэрия Киева максимально ограничила проведение массовых мероприятий в городе, запретила работу ресторанов, в том числе быстрого питания, а также кафе и баров (при этом сохраняется возможность заказывать доставку еды онлайн). Также не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, спортивные комплексы и залы, заведения бытового обслуживания (салоны красоты, косметологические кабинеты и другие), дискотеки, ночные клубы. Пока продолжают работать банки, общественный транспорт.

Ограничивается перемещение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины. Вместе с тем транспортного сообщения с пригородами это не коснется. (В горадминистрации также уточнили, что пока решения о полном закрытии Киева на въезд и выезд нет).

Однако этим дело не ограничится: президент Владимир Зеленский в видеобращении 16 марта призвал правительство остановить междугороднее транспортное сообщение внутри страны, а также работу метрополитенов (функционируют в Киеве, Харькове и Днепре, - "Апостроф") с 18 марта. При этом, по его словам, городские пассажирские перевозки могут осуществляться, если в салоне маршрутного такси (а также такси) будут находиться не более 10 человек, в трамваях, троллейбусах и автобусах – не более 20.

Киевские маршруткиФото: Апостроф / Александр Гончаров

Кабинет министров внял призывам президента. Более того, правительство решило закрыть метро с 17 марта, хотя по факту в этот день "подземка" работала.

Налоговые каникулы для бизнеса

Карантин, на который, по сути, ушла страна, существенно ограничит деловую активность, что неизбежно приведет к убыткам. Как писал "Апостроф", больше всего могут пострадать малый бизнес и самозанятые граждане.

Глава государства заявил, что ожидает от Национального банка Украины, Министерства финансов, коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.

В связи с этим Верховная Рада 17 марта приняла специальный антикризисный закон, который призван смягчить негативные эффекты, как, собственно, распространения коронавируса, так и карантинных мер по борьбе с ним.

Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев озвучил ряд мер, которые вошли в этот документ: не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая, устанавливается мораторий на проведение проверок до 31 мая, до 1 июля продлен срок подачи деклараций о доходах, до 30 апреля не будут начисляться налоги на землю и недвижимость, которые используются для хозяйственных целей, физические лица-предприниматели (ФЛП) до 30 апреля освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), введение фискализации (кассовые аппараты и регистраторы расчетных операций) отложено на три месяца.

Власти Киева, впрочем, решили не ждать, пока соответствующий закон будет принят. По словам первого заместителя главы столичной госадминистрации Николая Поворозника, в городе создан антикризисный штаб, который, помимо прочего, готовит пакет мер по смягчению негативных последствий карантинных ограничений для бизнеса. Эти меры будут касаться вопросов арендной платы, налогов и сборов. На брифинге 16 марта он отметил, что городские власти не могут заставить предприятия платить зарплату своим сотрудникам во время простоя, вызванного карантином, однако высказал надежду, что они все же будут это делать. "Это, как цепная реакция - если мы уменьшаем налоговую нагрузку на предприятия, соответственно, должно быть так, что работодатель будет выплачивать заработную плату на период вынужденного простоя", - подчеркнул он.

Киевское метро утром 17 мартаФото: Апостроф / Александр Гончаров

Пенсии, субсидии, "коммуналка"

Есть и другие мероприятия по смягчению негативного влияния карантина. Так, по словам руководителя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, есть договоренность с облгазами и облэнерго, что они не будут отключать потребителей от услуг ЖКХ из-за неоплаченных счетов. "Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", – сказал он на согласительном совете парламента 16 марта.

Что касается субсидий и других льгот, то их не отменят до конца текущего отопительного сезона, заверил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. На брифинге 16 марта он сообщил, что в мае, когда начнется работа по назначению субсидий на следующий период, важно, чтобы у льготников не было к этому времени задолженности по оплате ЖКХ, превышающую два месяца, сумма долга, чтобы не превышала 20 необлагаемых налогом минимумов доходов (340 гривен). Музыченко также пообещал, что пенсии и другие социальные выплаты во время карантина будут выплачиваться по графику.

Владимир Зеленский настаивает на том, что пенсионеры, которые получают пенсии меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен (он, правда, не уточнил, в течение какого периода должна действовать такая доплата, - "Апостроф").

Сейчас невозможно сказать, как долго продлятся ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом. Также пока сложно понять, достаточны ли меры, принимаемые властями, для противодействия распространения эпидемии, а также ее негативных последствий. Обстоятельства меняются ежедневно, а иногда - и по несколько раз в день. "Апостроф" продолжит следить за событиями и оперативно на них реагировать.

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