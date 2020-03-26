​Для своих или для зеков: для кого приготовили резонансные VIP- палаты

25 марта журналисты распространили приказ Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации о том, что для некоторых категорий больных коронавирусом должны быть оборудованы отдельные палаты. Согласно обнародованному приказу, VIP-пациентам должна быть предоставлена отдельная палата, площадью минимум 13 метров, иметь удобные коммуникации с операционной и диагностическим отделением, а рядом предписывают разместить круглосуточный сестринский пост и оперативный резерв медицинских препаратов. Также должны быть подготовлены специальные бригады экстренной медицинской помощи випам в составе врача-руководителя бригады, двух фельдшеров и водителя.

Заявление всколыхнуло общественность. "Апостроф" собрал лучшие комментарии чиновников в ответ на вопросы СМИ по теме.

Первая реакция: палаты для "зэков"

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что так называемые "VIP-палаты" в Киеве готовят не для чиновников, а для людей, отбывающих наказание в тюрьмах или специальных изоляторах.

"Мы сообщим правоохранительные органы, чтобы они разобрались, откуда взялся этот приказ. В том числе в СМИ. Ведь этот приказ для ограниченного круга лиц. И он направлен не на VIP-пациентов, а на пациентов, которые имеют государственную охрану. То есть на людей, которые сегодня отбывают наказание в тюрьмах или специальных изоляторах. Этот приказ рассчитан для подготовки помещений и мест, где люди отбывают сегодня лишения свободы в тех или иных местах в пенитенциарной службе. Они также имеют право на лечение, и им такое лечение надо обеспечить", — сказал Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что инфицированные коронавирусом узники должны находиться в палате под круглосуточной охраной.

При этом в распоряжении "Апострофа" появился приказ Департамента здравоохранения с разъяснениями ряду больниц условий госпитализации людей, находящихся под стражей. В нем ничего не сказано о необходимости палаты с большой площадью и особым уходом.

Заявление Кличко: палаты для первых лиц государства

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 26 марта заявил, что распоряжение об обустройстве в больницах "якобы, VIP-палат для депутатов и других чиновников" было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте.

"Документы с грифом "для служебного пользования". В них речь идет о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечению лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Речь о том, что на случай заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия – отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине", – сообщил мэр столицы.

При этом Кличко сообщил, что разговаривал по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским, и он "готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь".

Реакция Кабмина: мы ничего не приказывали

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что правительство не выдавало никаких указаний относительно VIP-палат.

В своем телеграм-канале Шмыгаль обратился к представителям местной власти, которой и подчинены коммунальные больницы.

"Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", - отметил премьер-министр.

Он также заявил, что никаких отдельных VIP-палат для чиновников не может быть, а палаты со специально оборудованными местами для охраны доступны только тем, кого перевели туда из тюрьмы.

Кто в данной ситуации прав, проверить достаточно сложно до занятия этих самых палат.

Среди украинских заключенных пока случаев коронавируса нет. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, в учреждениях введен специальный режим в связи с угрозой заражения коронавирусом. Прежде всего, он направлен на непопадание инфекции в сами учреждения, то есть — ограничение доступа людей в учреждения.

По ее словам, ежедневно в учреждениях проводятся обзоры удерживаемых лиц на выявление каких-либо симптомов болезни и дополнительные сквозные проветривания камер, уборка с применением дезинфицирующих средств. Все следственные действия с задержанными лицами отсрочены, судебные заседания планируют проводить в режиме видеоконференции. Также проведена разъяснительная информационная работа по симптомам коронавируса и избежанию заражения им, в камерах установлены телевизоры.