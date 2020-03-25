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Медицина для богатых: в Киеве готовят палаты для "особых" больных коронавирусом, документ

среда, 25 марта 2020, 20:43
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Медицинским учреждениям Киева городская госаминистрация разослала приказ о об особых условиях лечения "особых пациентов". Причиной, вероятно, стало распространение в столице и всей стране смертельного коронавируса.

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Приказ департамента здравоохранения КГГА отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копия есть в распоряжении Bihus.Info.

В документе говорится о чиновниках высокого уровня. В приказе - перечень 17 медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов. Среди них Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Для вип-пациентов предусматриваются отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. У них должны быть удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Для "особых" больных предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и отдельных сестринских круглосуточных постов. Больницам также приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

В бригадах медицинской помощи для VIP-пациентов должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель с опытом работы в учреждениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из "наиболее квалифицированных медицинских работников".

В документе указано, что пользоваться VIP-режимом будут "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана". Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел.

Весь документ:

Согласно последним данным в Украине зафиксировано почти 140 человек, заболевших коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", у нардепа Сергея Рудыка зафиксировали коронавирус. Это 5-й депутат Рады, у которого обнаружили болезнь.

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