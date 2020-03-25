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Из тюрьмы - в шикарную палату: у Кличко отличились заявлением про VIP-лечение от коронавируса, видео

среда, 25 марта 2020, 22:59
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Приказ для медицинских учреждений Киева об особых условия для "особых пациентов" направлен на обустройство мест для лечения заключенных.

Об этом в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на канале "Прямой" рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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"Конечно, мы сообщим правоохранительные органы, чтобы они разобрались, откуда взялся этот приказ (и в СМИ в том числе). Ибо приказ для ограниченного круга лиц и он направлен не на VIP-пациентов, а на пациентов, которые имеют государственную охрану. Имеется в виду - людей, отбывающих наказание в тюрьмах или специальных изоляторах. Этот приказ рассчитан для подготовки помещений и мест для людей, отбывающих сегодня срок лишения свободы. Они также имеют право на лечение и им такое лечение надо обеспечить", - заявил Поворозник.

На замечание журналиста об особых условиях лечения, указанных в приказе, чиновник ответил: "Это требования соответствующих министерств".

Такими словами заместитель председателя КГГА опроверг информацию СМИ, что палаты обустроят для VIP-персон: чиновников и бизнесменов.

Как сообщал "Апостроф", депутаты и чиновники в Александровской больнице в Киеве, где лечат зараженных коронавирусом, требуют улучшенных условий.

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