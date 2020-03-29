"Адский" рекорд Италии и паника в США: коронавирус начал убивать детей, фото и видео

Число умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек, в стране заражены свыше 92 тыс., но распространение COVID-19 не останавливается. Не лучше ситуация и в США - там уже 124 тыс. подтвержденных случаев инфицирования.

В ВОЗ говорят, что риски дальнейшего роста смертности достаточно высоки - коронавирус передается посредством капель через воздух и контактным способом. Наиболее опасен человек, у которого есть признаки респираторного заболевания.

В Украине по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, зафиксированы 418 случаев коронавируса, 9 человек скончались, 5 - выздоровели. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в нашей стране и мире на данный момент.

По последним данным, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 30 864 человека.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 10 023 человека и в Испании - 5 982. В Китае - 3 182 человека за все время эпидемии. Всего в мире 666 211 инфицированных, выздоровели 141 789 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

В США больше всего от распространения COVID-19 пострадали штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния (3,8 тыс.). Несмотря на то, что в Нью-Йорке свыше 52 000 инфицированных, президент страны Дональд Трамп передумал вводить жесткий карантин.

"По рекомендации рабочей группы Белого дома по коронавирусу и после консультаций с губернатором штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут мы выдадим рекомендации по путешествиям. Карантин не нужен", - заявил он.

Тем временем в Чикаго зафиксирован первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого был обнаружен коронавирус. Детали о малыше пока не раскрывают, но в США подчеркивают: наибольшему риску инфицирования COVID-19 все же подвержены пожилые люди.

В стране из-за коронавируса уже опустели полки магазинов - люди в панике сметают все.

Наибольшим спросом пользуются заморозка, консервы, крупы, макароны. Скупают то, что долго хранится.

"Все муниципальные спортивные площадки закрыты, 90% людей сидят дома и боятся. Пресса постоянно сообщает о смертельной опасности, что люди погибают в огромных количествах", - рассказал житель Нью-Йорка Джон Вароли.

В Италии от коронавируса скончались более 10 тыс. человек, в пятницу был поставлен еще один печальный рекорд: число умерших составило 969 человек - это самый высокий показатель летальности в отдельно взятой стране за сутки с начала нынешней пандемии.

Итальянский Национальный институт здравоохранения уже предупредил, что пик заболеваемости не пройден и карантинные меры будут продлены.

На фоне коронавируса люди даже отказываются платить за продукты. Такой инцидент произошел в супермаркете Lidl Italia в Палермо - 15 человек пытались выйти из магазина мимо кассы. Свой поступок они аргументировали тем, что цены завышены на фоне пандемии.

В сети появились кадры из больницы Сан-Херардо в итальянским городе Монца. Здесь проходят лечение самые тяжелые пациенты с COVID-19. В Сан-Херардо также направляют людей с подозрением на коронавирус для предотвращения распространения инфекции.

В Испании свыше 800 человек умерли из-за коронавируса за последние сутки. Число инфицированных выросло на 6,5 тыс.

В Мадриде трупы хранят в крупном торговом центре. Заведение фактически превратили в морг. Крематории и похоронные агентства не могут справиться с ситуацией. Умерших кладут на катке ТЦ. Его площадь 1800 квадратных метров.

Медики работают по режиму военного времени - помогают в первую очередь тем, у кого больше шансов выжить. По данным местных СМИ, пациентов старше 75 лет в реанимацию не доставляют.

Из-за пандемии католическая церковь упростила процедуру погребения. Теперь духовенство в районе кладбищ читает молитвы и окропляет святой водой катафалки. К прощанию пускают только близких родственников.

От коронавируса скончалась испанская принцесса Мария Тереза. Ей было 86 лет, и это первая жертва пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы.

В Австралии на фоне распространения CoViD-19 решили массово внедрить технологию, позволяющую на расстоянии измерять температуру, определять кашель, а также фиксировать пульс и кровяное давление.

Систему планируют устанавливать в уличные камеры и дроны, чтобы таким образом контролировать распространение инфекции. Как выяснилось, у военных эта технология уже была разработана, но ввести ее в массовое производство решили только сейчас.

Китай же возвращается к жизни. В Ухане торжественно проводили врачей после ослабления карантина. На снятом видео видно, как автобусы с медиками сопровождает почетный караул, сотни людей снимают происходящее на камеры своих смартфонов. Многие кланяются уезжающим, ведь именно медики были на передовой борьбы со смертельным вирусом.

В Британии решили бороться не только с коронавирусом, но и провокаторами, пугающими население. Теперь каждому, кто станет кашлять в лицо полицейским или продавцам в магазине, будет грозить серьезное наказание. Провокаторов будет ждать два года тюрьмы.

Профессию врачей в стране стали уважать больше - появилось видео, как соседи парамедика аплодируют ей, когда она отправляется на очередную ночную смену.

В России среди новых заболевших коронавирусом много молодых людей. За последние сутки в Москве подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом.

Среди новых заболевших - 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 13 человек из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны. Всего зафиксировано в общей сложности 1 264 случая заболевания коронавирусом COVID-19

За сутки в России скончались четыре пациента с положительным тестом на коронавирус. Таким образом, общее число умерших достигло восьми. Одному из пациентов, который накануне скончался в Москве, было 90 лет, он страдал хроническими заболеваниями.

В Индии внимание к проблеме коронавируса привлекают по-своему. Полицейский Раджеш Бабу из города Ченнаи во время патрулирования надевает шлем, изображающий модель коронавируса.

По его словам, так он напоминает об опасности болезни и важности карантина.

Ситуация в Украине

По состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 22 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область - 4 случая;

г. Киев - 82 случая;

Киевская область - 45 случаев;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (2 летальных);

Сумская область - 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Также стало известно, что умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.

Мужчина целую неделю боролся за жизнь, но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое.