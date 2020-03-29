Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом

По состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 22 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область - 4 случая;

г. Киев - 82 случая;

Киевская область - 45 случаев;

Львовская область - 5 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 9 случаев (2 летальных);

Сумская область - 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 1 случай;

Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.