Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом

По состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 22 случая;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 6 случаев;
- Донецкая область - 2 случая;
- Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- г. Киев - 82 случая;
- Киевская область - 45 случаев;
- Львовская область - 5 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 8 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 9 случаев (2 летальных);
- Сумская область - 6 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 1 случай;
- Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область - 46 случаев;
- Черниговская область - 1 случай.
Как сообщал "Апостроф", в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.