RU  UA  EN

воскресенье, 29 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

29 марта

11:41
Сгорела за 10 дней: названа причина смерти легенды украинской социологии
11:05
В США коронавирус впервые убил младенца
10:56
Можно будет даже загорать: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в апреле
10:49
В Украину прибыл второй "самолет жизни" из Китая с защитой против коронавируса: фото
10:34
Создан в лаборатории или нет: ученые сделали важное заявление о коронавирусе
10:29
Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом
10:04
Нашли в багажнике: под Днепром зверски убили молодого полицейского
09:44
Сложное испытание: еще один депутат признался, что подхватил коронавирус
09:07
В Одессе неадекват с ножом бросался на людей на улице: опубликовано видео
08:40
Не давали шансов: сеть потрясла удивительная история спасения украинки от коронавируса в Италии, видео
08:17
В Киев прибыл поезд с эвакуированными из России украинцами: фото и видео
08:04
Появились данные о состоянии украинцев, которые лечатся от коронавируса в Киеве: фото
Все новости

Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом

воскресенье, 29 марта 2020, 10:29
переглянути новину українською
Фото: Facebook

По состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 22 случая;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 6 случаев;
  • Донецкая область - 2 случая;
  • Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • г. Киев - 82 случая;
  • Киевская область - 45 случаев;
  • Львовская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 8 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 9 случаев (2 летальных);
  • Сумская область - 6 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область - 46 случаев;
  • Черниговская область - 1 случай.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Эпидемия коронавируса или украинский "пофигизм": что стало причиной паники на границе

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

В стране происходит что-то невидимое: почему в последних громких убийствах не все так просто

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: