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В Киеве могут ввести комендантский час: в полиции сделали важное заявление

среда, 25 марта 2020, 10:36
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Киевские полицейские считают, что ограничение выхода на улицу в столице в ночное время может помочь в борьбе с мародерством в городе во время карантина.

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Такое заявление 25 марта сделал глава столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко.

По словам главы Нацполиции Киева, сейчас на фоне карантина криминогенная обстановка в городе не изменилась, но мародерство в столице может начаться в любой момент.

Крищенко отмечает, что преступники могут воспользоваться тем, что предприятия и магазины в столице из-за карантина не работают в ночное время.

"И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - считает Крищенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, снятое из окна проезжающей машины, которое показывает, как опустела во время карантина обычно многолюдная центральная часть Киева.

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