Как в Украине ужесточат карантин: полный список новых ограничений

На заседании Кабинета министров в среду, 1 апреля, было принято решение об усилении карантинных мер для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, новые ограничительные меры коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 года на всей территории Украины, дополнительно будет запрещено:

пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух человек;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение массовых мероприятий более 10 человек.

В пресс-службе Кабмина отметили, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Как сообщал "Апостроф", в Украине нет органа, который может контролировать соблюдение правил безопасности на вновь открытых рынках в условиях эпидемии коронавируса.