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Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Николай Маломуж о тренировке украинских самолетов над Азовским морем

Николай Маломуж, экс-глава службы внешней разведки, специально для "Апострофа" понедельник, 28 января 2019, 14:48
Николай Маломуж о тренировке украинских самолетов над Азовским морем Самолеты ВСУ провели учения над Азовским морем Фото: mil.gov.ua

На днях в акватории Азовского моря была проведена тренировка ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС. О значении таких тренировок "Апострофу" рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В первую очередь надо отметить, что это подготовительный этап, который формирует не только момент слаженности при отражении, но и демонстрирует готовность к совместным операциям. И в случае реальной агрессии или наступления мы сможем задействовать все свои силы - военно-воздушные, военно-морские - чтобы в реальной боевой ситуации отстоять наши границы или объединить наши усилия, чтобы противостоять реальной наступательной операции.

Однако данная ситуация предполагает, что это не формат нагнетания ситуации. Этот формат демонстрирует две позиции. В первую очередь - это слаженность боевых позиций и отработка боевых задач будущих сценариев. И вторая ситуация заключается в следующем - действительно показать, что есть новейший подход к обороне и готовность защищать страну. И это тренировки нельзя рассматривать как нагнетание ситуации на войну.

Подобные форматы проводят и другие страны: Германия, страны Балтии, та же Россия, которая проводит подобные операции в акваториях Черного и Азовского морей. То есть я расцениваю это как предупреждение возможных угроз - пока не боевыми средствами, но мы показываем готовность.

И в случае открытой агрессии или боевой операции Объединенные силы способны применять огневые ресурсы, чтобы дать отпор любой военной операции - например, если враг попытается провести операцию по захвату портов или наших кораблей. Поэтому это в некоторой степени предупреждение России - предупреждение на уровне демонстрации учений. Это всегда делалось, когда было противостояние между различными странами, не вступавшими в прямое боестолкновение. Демонстрируется готовность, чтобы показать врагу свою способность защищать территорию.

Учитывая ситуацию, я вижу, что мы демонстрируем готовность, слаженность. Это сдерживающий фактор, который на Россию действует психологически - мол, наши силы готовы к агрессивным действиям россиян.

Что касается прохождения наших кораблей через Керченский пролив, то мы не должны быть инициаторами каких-то радикальных сценариев, которые приведут к реальному боевому столкновению. Наоборот, нам надо занять более мудрую позицию. Если мы и проводим корабли, то это надо делать в соответствии с соглашением 2003 года и регламентами, которые согласованы с нашими международными партнерами, включая Российскую Федерацию, потому что мы уже действовали согласно этих правил.

Лучше более глубже работать на дипломатическом и коммуникационном уровнях, чем войти в боевое столкновение, зная, что Россия применит силу. И это будет поводом для как минимум захвата, а максимум - развертывания широкомасштабных военных операций.

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