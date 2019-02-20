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Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Николай Маломуж о ситуации у восточных границ Украины

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, специально для "Апострофа" среда, 20 февраля 2019, 19:02
Николай Маломуж о ситуации у восточных границ Украины Фото: GettyImages

Россия накапливает военные силы на границе с Украиной, но о широкомасштабном наступлении не может быть и речи. В Кремле четко понимают, что этот шаг приведет к большому количеству жертв. Вместе с тем Владимир Путин демонстрирует, что и в дальнейшем будет защищать боевиков ЛДНР, если украинские войска попытаются осуществить операцию по освобождению оккупированных территорий. Такое мнение высказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, комментируя информацию о том, что на днях в Ростовской области РФ была замечена колонна танков, которая двигалась в сторону нашего государства.

Необходимо отметить, что Россия сейчас реализует следующую концепцию: идет чрезвычайно мощное укрепление западных границ РФ. Раньше у них не было развернутых армий, округов, других военных подразделений (ПВО, ракетных, танковых частей), а сейчас происходит реализация этого в плане стратегического противостояния НАТО - и силы будут наращиваться постоянно. А то, что мы фиксируем - это один из элементов этого наращивания. Нашей разведкой постоянно фиксируется накопление военных частей РФ.

Стоит отметить, что это многоцелевая модель, которая используется как для глобального противостояния странам НАТО, так и для противостояния с Украиной.

Россияне предусматривают различные сценарии, которые могут привести к локальным столкновениям, или масштабным наступательным операциям, например, как в Грузии. Кроме того, в Кремле рассматривают концепцию, что в период выборов Украина будет активизировать военную операцию по освобождению оккупированных территорий. Мол, на отдельных направлениях будут идти масштабные или локальные наступления, и Россия демонстрирует силу, которую в таком случае задействует против наших войск.

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Однако по нашим данным, Путин не планирует наступательную операцию в Украине. Это объясняется тем, что сейчас на Западе есть четкая модель контроля за всеми военными соединениями - это радиотехнические, космические и разведывательные возможности, отслеживающие этот процесс. Ведь это угроза не только Украине, но и странам НАТО. Поэтому наступательная операция в Украине фактически будет означать глобальную войну не только с нами, но и с НАТО. Это не дает Путину реальных перспектив без жертв.

И не только наши оперативные данные свидетельствуют о том, что Россия не решится на масштабные мероприятия. Об этом говорят и наши коллеги из Вашингтона, Лондона и Берлина. Но угрожать россияне будут, наращивая потенциал и показывая, что имеют новые соединения, новейшие технику и вооружение.

Такова концепция России на сегодняшний день. Понятно, что они также будут усиливать свои контингенты в Крыму и Приднестровье, поэтому в данной ситуации нам надо быть готовыми к таким противостояниям и готовиться к любым сценариям.

Но хочу успокоить всех украинцев - на сегодняшний день нет оснований для того, что Россия начнет наступательную операцию и будет большая война. Это нереально.

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