Танки идут: у границы с Украиной засекли российскую военную технику

В сети появилось видео скопления российской военной техники, снятой в непосредственной близости от границы с Украиной.

Об этом сообщает УНИАН.

Видео опубликовал на странице в Facebook Дмитрий Карбышев. По его словам, кадры были сделаны утром 18 февраля в селе Покровское Ростовской области.

"Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война… Подлая, лживая и насквозь позорная власть в РФ", - написал он в комментарии к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как танки Путина попали на Донбасс.

Также в сети показали сокрушительный удар по боевикам на Донбассе.