РУС. | УКР.

понедельник, 18 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

22:18
Танки идут: у границы с Украиной засекли российскую военную технику
21:47
Жуткое ДТП с пожаром в Киеве: суд принял решение по виновнику
21:12
Сердце великой нации: Тимошенко вспомнила трагические события Революции Достоинства
21:11
В Киеве автобус с пассажирами врезался в магазин: подробности опасного ЧП
20:50
Украина понесла огромную потерю в Кубке мира по биатлону
20:50
В России полицейские устроили жестокую "тренировку" собаке: опубликовано видео
20:40
Челси - Манчестер Юнайтед: стартовые составы
20:25
На Донбассе задержали священника УПЦ (МП)
20:05
Украинский биатлонист сенсационно выиграл Гонку легенд
19:57
Бандера, вставай! В Киеве устроили протест против Авакова
19:19
Операция "Расплата": в сети показали сокрушительный удар по боевикам на Донбассе
19:16
Тимошенко будет свидетельствовать по делу о фальсификации выборов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Танки идут: у границы с Украиной засекли российскую военную технику

понедельник, 18 февраля 2019, 22:18

В сети появилось видео скопления российской военной техники, снятой в непосредственной близости от границы с Украиной.

Об этом сообщает УНИАН.

Видео опубликовал на странице в Facebook Дмитрий Карбышев. По его словам, кадры были сделаны утром 18 февраля в селе Покровское Ростовской области.

"Военные даже для прохожих не скрывают что танки и техника идут в Украину. Вот такая в Украине гражданская война… Подлая, лживая и насквозь позорная власть в РФ", - написал он в комментарии к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как танки Путина попали на Донбасс.

Также в сети показали сокрушительный удар по боевикам на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю

Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Развод для субсидии, пенсионные туристы и УБД за 15 тысяч: как украинцы обманывают государство

Мистификация и имитация: зачем в Украине появилась Сичеславская область

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: