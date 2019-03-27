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НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Николай Сунгуровский рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым

Николай Сунгуровский, Директор военных программ Центра Разумкова, специально для "Апострофа" среда, 27 марта 2019, 19:41
Николай Сунгуровский рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым Фото: Gettyimages

Перед президентскими выборами, которые состоятся уже 31 марта, кандидаты продолжают устраивать аукционы невидимой щедрости, бросаясь обещаниями. Так, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что сразу после своей победы на выборах он вернет Крым. Насколько это обещание реально, а также можно ли было предотвратить аннексию полуострова "Апострофу" рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

О нескольких годах, тем более о нескольких месяцах – речь не идет. Этим даже не пахнет. Я давно уже говорил, что Крым вернется в следующем 1954 году (в 1954 году произошла передача полуострова Украине, "Апостроф"), то есть когда Россия сама его отдаст.

С той группировкой, которая сейчас находится в Крыму, ни Украина, ни НАТО не будут воевать, потому что там уже размещено ядерное оружие. Воевать с этой группировкой – это значит начало ядерной войны. Никто этого делать не будет. Надо было изначально не отдавать Крым.

Чья это ошибка? Это и наша, и международная ошибка. До этого момента (аннексии Крыма, "Апостроф") в 2014 году Запад был настроен на то, чтобы каким-то образом умиротворить Россию. Там закрывали глаза на то, что РФ уже превратилась в чисто тоталитарное государство. Вкладывалось много денег в ее демократизацию, хотя было понятно, что никакой демократизации в России в принципе не может быть: то, что сшивалось силой, только силой может быть и удержано. Как только дать слабину все просто распадется. Все сшито нитками.

Запад жил иллюзиями – мол, не надо Россию раздражать, и нам это говорили. То есть у НАТО не было тех ресурсов, которые оно могло эффективно противопоставить России, сдержать ее.

Это была общая ошибка, и украинская в том числе. На самом деле были оперативно-технические возможности для того, чтобы вывести войска заранее, это же не в один день случилось. Агентурная сеть разворачивалась и в Крыму, и на Донбассе еще с 2004 года.

Об этом докладывалось, об этом все знали. Даже в каденцию Наливайченко на посту главы СБУ (2006-2010 года, "Апостроф") принимались шаги, чтобы сократить количество офицеров ФСБ в составе Черноморского флота. Потому что неоднократно указывалось на то, что Черноморский флот РФ играет в Крыму дестабилизирующее.

Было достаточно средств, чтобы не допустить сдачи Крыма.

Полное интервью с Николаем Сунгуровским смотрите на канале "Апострофа" в YouTube.

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