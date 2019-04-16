"Футбол" и карусели: глава ГПУ назвал причины освобождения Савченко и Рубана

Решение об освобождении народного депутата Надежды Савченко и фигуранта этого же дела Владимира Рубана - исключительная компетенция суда.

Об этом 16 апреля в Facebook написал глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко.

"Но ряд последних резонансных судебных решений, когда избегают ареста подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна", - написал он.

По его словам, разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов - одна из причин такого решения.

"Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" изменений судов по делу Савченко-Рубана с каруселью отводов на каждом этапе поражает: Верховный суд-Черниговский районный-Черниговский апелляционный-Верховный суд-Соломенский районный-Киевский апелляционный-Верховный суд-Киевский апелляционный-Дарницкий районный-Киевский апелляционный-Броварской районный", - добавил глава ГПУ.

Еще одной причиной он назвал нежелание отдельных судей выполнять свою работу.

"Иначе как самоустранением трудно назвать самовідвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", - написал Луценко.

При этом глава ГПУ добавил, что освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не означает снятие обвинения.

Как сообщал "Апостроф", Луценко ранее заявлял, что народный депутат Надежда Савченко действительно готовила теракты в центре Киева, а ее сообщник Владимир Рубан является агентом ФСБ.