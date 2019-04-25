Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса. Для чего это России и о каких планах Кремля может свидетельствовать, "Апострофу" рассказал аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

Россия достаточно активно перетягивала часть людей с оккупированной украинской территории в саму РФ. Там с разным правовым статусом проживают более 600 тысяч украинцев. Скорее всего, это преимущественно выходцы с Донбасса. Некоторые получили временное право на проживание, временное убежище, часть из них получили гражданство.

Если посмотреть на демографическую ситуацию в России, видим достаточно интересную картину: славянская составляющая общества стремительно умирает, и уровень населения РФ поддерживается повышенной рождаемостью в национальных автономиях, в которых проживают носители совсем другой культуры.

Можно вспомнить, куда в первый год войны Россия отправляла так называемых беженцев с Донбасса: на Дальний Восток, в Якутию и так далее. То есть Россия заинтересована исправить демографическую ситуацию в некоторых регионах — чтобы те люди, которые уже проживают в Российской Федерации, по упрощенной схеме получили гражданство и потом ассимилировались, интегрировались в российское общество. Это первая составляющая демографической мотивации.

Вторая ее составляющая — это политика России по вымыванию части адекватных, с их точки зрения, жителей Донбасса на свою территорию. Очень простой пример: в 2014-2015 годах студентам донецких и луганских вузов, которые остались на оккупированной территории, обещали, что им будут выдавать дипломы российских вузов. На поверку оказалось, что их могут получить только те, у кого средний бал выше определенного уровня. И то, если ты не отличник, то сдаешь дополнительные экзамены в России. И многим студентам предлагали либо работу, либо продолжить учебу уже на территории России. Это вымывание работоспособной молодой части населения. То же самое касается квалифицированных специалистов. Это желание логично.

Третий аспект — это политический пас в сторону Украины. Ситуация с этими "республиками" остается в подвешенном состоянии и бьет в том числе по Владимиру Путину, который говорил: "Мы своих не бросаем". Раздача паспортов — это попытка продемонстрировать, что не бросают. Поэтому паспортизация, скорее всего, будет.

Учитывая, что мы во многом проиграли информационную войну даже на освобожденной территории, они дают сигнал жителям, которые живут на подконтрольных Украине территориях, но пока еще положительно относятся к РФ. Это уменьшает лояльность к Украине как государственному проекту даже среди части тех, кто проживает на подконтрольной Украине территории, не говоря уже о неподконтрольной.

Для России содержать Донбасс накладно, и она в перспективе 3-4 лет настроена вернуть эту территорию (на своих условиях) в состав Украины. И в случае паспортизации мы получаем население, которое одержало какую-то идеологическую победу, пусть и маленькую, которое имеет местную идентичность и нелояльно к Украине. В случае криков "Россия, защити!", РФ имеет право поднимать этот вопрос в международных организациях, поскольку формально там ее граждане.

Следующий аспект: урегулирование так или иначе будет происходить при участии международных организаций. И если на Донбассе будут российские граждане, Россия может сказать, что она кровно заинтересована в участии в урегулировании ситуации. Это уже тоже проблема.

Есть также долгосрочная проблема для украинской политики: представим, что регион возвращается под контроль Украины, а украинским законодательством двойное гражданство не разрешено. Это значит, что при проверке любого чиновника на наличие двойного гражданства будет повод его не назначать. Это логично с точки зрения национальной безопасности, но, опять же, дает повод РФ поднять шум на международной арене о том, что в Украине притесняют нелояльных, что Украина не желает урегулировать конфликт и тому подобное.

Наконец, еще один пункт, который связан с краткосрочными планами: осенью в Украине выборы в Верховную Раду. Поскольку на президентских выборах победил господин Зеленский, это явно усиливает позиции "Свободы" и других правых сил на западе Украины. Они, очень может быть, пройдут в Раду. Инициатива по раздаче паспортов, естественно, также усиливает позиции правых. Конечно, она усиливает и позиции пророссийских политических сил в Украине. В результате в Раде будут две фракции, которые не могут между собой договориться от слова совсем. Россия явно рассчитывает на фрагментацию украинского парламента, и паспортизация — одна из возможностей ее добиться.

Сомневаюсь, что это делают для того, чтобы потом российская армия пришла защищать уже российских граждан. Ведь нужен ли России Донбасс? Если российская армия ворвется на Донбасс, это окончательно похоронит возможности России влиять на внутриполитическую украинскую повестку.