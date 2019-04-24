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Путин выдал скандальный указ о паспортах для боевиков на Донбассе: что известно

среда, 24 апреля 2019, 15:07
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие в ОРДЛО.

В указе говорится, что он принят "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина". Также якобы он соответствует принципам и нормам международного права.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в частности, в указе.

В свою очередь идеолог ДНР и ЛНР Владислав Сурков, комментируя решение Путина, заявил, что "это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима".

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики на Донбассе рассказали, кому паспорта РФ намерены выдать в первую очередь.

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