На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Самое глубокое в Украине озеро Свитязь катастрофически обмелело: вода отошла от берега на десятки метров. В последние несколько недель жемчужина Волыни уменьшается прямо на глазах. Экологи связывают это с отсутствием осадков.

По словам специалистов, ситуация на озере Свитязь сложная, но не катастрофическая. Гораздо хуже будет, если озеро замерзнет при низком уровне воды. Это приведет к гибели большой части растений и животных. Сейчас необходимо провести тщательные исследования и подготовиться удерживать воду во время осенних дождей. Об этом рассказал "Апострофу" эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью Максим Сорока.

В этом году в озере действительно наблюдается очень низкий уровень воды. Он является аномальным для этого озера и вообще для группы Шацких озер. Но в этой проблеме надо отделить факты от, как говорится, "хайпа". Это падение уровня воды не является катастрофическим, как его малюют. Это повлечет проблемы для экосистемы, но такое уже встречалось - по крайней мере, 5 раз за последние 20 лет наблюдений. Хотя такого значительного - уровень воды упал на несколько метров - еще не было.

Свитязь в первую очередь питается из поверхностных источников - атмосферных осадков, во вторую - из подземных источников. Проблема падения уровня воды, по моему мнению, связана с двумя факторами. Первый - это климатические особенности: в 2019 году на этой территории из-за локальных изменений климата у нас очень низкий уровень осадков весной и летом. Люди не верят в изменения климата - вот, наблюдайте теперь, делайте дальше, как вы делаете, чтобы вообще воды не стало.

А второй фактор - интенсификация использования подземных вод на этой территории. Люди в сельской местности и городах последние 20 лет пользовались "верховодкой" - колодцами. А сейчас пробурить скважину стало не так дорого, и люди их себе обустраивают. Если бы они бурили до артезианских вод - на 300 м - последствия были бы менее заметны. Но они делают себе скважины на 30-50 м - в водоносные горизонты, которые активно питают водоемы.

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Происходит интенсивная мелиорация - использование водных поверхностных источников для орошения сельскохозяйственных угодий. И, соответственно, на всей этой территории изменился гидрологический режим. Все карты гидрологического режима, по которым экологи сейчас анализируют данные, были составлены в лучшем случае в 1990-е годы, и сейчас не актуальны. Никто не может сказать, что происходит с подземными водами на этой территории. Для большинства Шацких озер подземные воды являются основным источником питания.

Более страшной ситуация станет, если озеро замерзнет на этом уровне. Это убьет очень большие массивы биоты, бентоса, подземных организмов. И начнутся серьезные изменения в экосистеме. Озеро будет полными темпами идти к гибели - живой массы не хватит, чтобы живые организмы выдержали. У Свитязя большой "запас прочности", как говорят строители. Еще несколько месяцев живые организмы озера справятся.

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На озере Свитязь расположен шлюз - бетонный элемент в микродамбе, через который проходит вода. Такой водоем называется "зарегулированным". Шлюз нужен, чтобы контролировать, сколько воды в единицу времени вытекает. Он сейчас в плачевном состоянии. У нас с водно-техническими сооружениями вообще происходит черт знает что, и это последствия той несбалансированной экологической политики, которая существовала последние 30 лет. Кто-то из гидро-технологов сказал, что надо было закрыть этот шлюз весной. Но это не спасло бы ситуацию, а повлекло бы экологическую катастрофу на озерах ниже каскадом, питающихся водой из Свитязя. Следует отметить, что каждый шлюз рассчитан на нижний нетронутый уровень воды - это предел, за которым воду в озере трогать нельзя, и шлюз не работает - вода через него не течет. Сейчас уровень воды в Свитязе настолько упал, что мы почти приблизились к нижнему нетронутому уровню.

Шлюз надо отремонтировать. Климатологи считают, что общий объем осадков за год должен быть более или менее одинаков. Если мы имеем более четырех месяцев засухи - а два месяца вообще не было дождей - то осенью может быть очень большое количество осадков. И если не будет шлюза, вся вода, которая поступит из водосбора вокруг озера, будет мгновенно стекать вниз по каскаду. В этом случае воду надо задержать. Если уж совсем не будет средств, можно закрыть шлюз мешками с песком. Да, это очень плохо, потому что их может размыть, но как одну из мер можно использовать. Но ни в коем случае нельзя перекрывать полностью воду, потому что это озеро питает еще три - ниже по каскаду.

Почему люди обращают внимание только на те природные объекты, которые они используют для удовлетворения своих потребностей? Никто не сделал репортаж о страшной экологической ситуации на озерах ниже по каскаду. Если она сохранится и дальше, то уменьшится популяция лягушек, водных живых организмов, которыми питаются птицы. Не будем кормовой базы - птицы или улетят, или погибнут. Не будет птиц - там на следующий год будет столько комаров, что уже никому не захочется отдыхать.

В экологии есть такое понятие, как синергетический эффект - когда одно действие само по себе не является катастрофическим. Но одно действие, плюс одно действие, плюс еще одно - и имеем катастрофический эффект. Это как в игре "Джанга": из деревянных брусочков составляют башенку, а потом потихоньку вынимают их по одному. Это и есть экосистема - она построена из множества элементов. Мы один элемент вынули - она выдержала, потом еще один и еще один. В конце концов, наступает такой момент, когда все развалилось.

На Западной Украине очень много классных специалистов-ученых. Я бы на месте местной власти и областной администрации собрал бы всех - чтобы они обсудили, какое решение принять. Потому что сейчас на всех этих эмоциях, визуальных эффектах и впечатлениях будут выделять средства и непонятно на что их тратить. Я бы посоветовал не пороть горячку.