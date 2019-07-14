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Любимое туристами украинское озеро накрыло экологической катастрофой: фото, видео

воскресенье, 14 июля 2019, 17:33
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Самое глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически обмелело: за июнь-июль озеро уменьшается на глазах, вода отошла от берега на десятки метров.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, на месте, где теперь играют в волейбол на береге, еще три года назад было озеро. Свитязь отдалился от берега на полсотни метров. А еще в прошлом году там, где сейчас стоят катамараны, воды было по пояс. Экологи объясняют такое катастрофическое обмеление отсутствием осадков. За 2 месяца только 1 небольшой дождь. Обмелел не только Свитязь. Отступили от берега более двух десятков водоемов — и это только в Шацком районе на Волыни.

"Уровень воды, такого еще ни одного года не было, как в этом, насколько он низко упал", — констатирует директор Шацкого национального природного парка Мария Христецкая.

Спасти от засухи Свитязь мог бы шлюз, который регулирует уровень воды в озере.

"Если бы закрыли воду с весны в Свитязе, то, я думаю, сейчас бы такой ситуации не было", — говорит начальник Шацкого эксплуатационного участка водного хозяйства Иван Семенюк.

Но эта постройка, которой уже более пятидесяти лет, не работает. Поэтому пока воду в Свитязе сдерживают "дедовскими" методами — мешками с песком. Полностью перекрыть канал, говорят экологи, нельзя, поскольку засохнет другое озеро.

"Если мы здесь отрегулируем воду и не пустим ее вообще в Луки-Перемут, то вообще озеро может пропасть", — говорит эколог Петр Юрчук.

Самое глубокое озеро Украины, которое питается только подводными водами и осадками, мелеет не впервые. Хуже всего было четыре года назад — тогда зима была без снега, а лето — без дождей. И озеро обмелело. Однако выводов никто не сделал и шлюз, который уже тогда был аварийным, до сих пор не отремонтировали.

"Это гидросооружение ни у кого не было на балансе. Обратились в Шацкую территориальную общину, чтобы они его взяли на баланс, и мы имели возможность профинансировать", — рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов Волынской ОГА Дмитрий Новохатский.

В Шацкой ОТО уверяют, что впервые об этой проблеме услышали месяц назад. Поэтому сейчас, после огласки, за аварийное гидросооружение таки взялись. Из областного экологического фонда выделили первых 50 тысяч гривен. И обещают, что до конца года шлюз будет отремонтирован.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов.

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