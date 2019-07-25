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Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

Российский танкер задержан в украинскому порту Измаил

четверг, 25 июля 2019, 16:06
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Российский танкер задержан в украинскому порту Измаил

Служба безопасности Украины задержала 25 июля российский танкер NEYMA, который принимал участие в ноябре 2018 года в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе. В результате Россия взяла в плен 24 моряков и захватила три корабля ВМС Украины - "Никополь", "Бердянск" и "Яни Капу".

Танкер был задержан после того как он зашел в украинский порт Измаил.

Следователями СБУ по факту российской агрессии в проливе проводится расследование. Заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одном контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

24 июля у украинских пограничников появилась информация о заходе в порт Измаил под флагом РФ танкера NEYMA под новым названием NIKA SPIRIT. В СБУ сообщили, что смена названия была сделана владельцами с целью сокрытия причастности судна к агрессии.

На танкере были проведены обыски, изъяты документы, записи радиопереговоров во время конфликта и бортовые журналы. Также был допрошен экипаж танкера. Задержанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

СБУ обпуликовало фото задержания танкера.

Позже было обнародовано видео.

На борту танкера находилось не меньше семи российских граждан. Их мореходные книжки опубликовал в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Между тем источник "РИА Новости" говорит, что численность экипажа может достигать 16 человек.

Реакция России

В МИД РФ заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего: "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал задержание незаконным. По его словам, это значительно ухудшает перспективы налаживания двусторонних отношений: "Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер".

Позже компания-судовладелец задержанного танкера заявила, что экипаж судна в безопасности и отправляется домой. Однако посольство России в Киеве не подтвердило эту информацию.

Известно, что в ноябре 2018 года именно танкер"NEYMA" сел на мель в Керченском проливе, из-за чего украинские корабли не могли добраться до порта Бердянска. Но впоследствии выяснилось, что танкер пропустил для прохода 3 российские корабля. Поняв, что россияне умышленно блокируют украинский флот, ВМС Украины решили вернуть свои корабли в пункт базирования в Одессе.

В блокировании кораблей участвовали танкер "NEYMA" и буксиры "Быстрый", "Гандвик" и "Эльтиген". Все судна принадлежат компании "Юванс-Транс". Учредителями этой фирмы являются Ярослав Анатольевич Народицкий (65%), Анатолий Леонидович Народицкий (25%) и Олег Владимирович Васенко (10%). Все трое проживают в Керчи. Народицкие являются также учредителями многих фирм в России и Украине. По данным волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, "Юванс-Транс" занимается контрабандой и систематически нарушает санкционный режим в отношении Крыма.

Согласно указу президента Украины от 19 марта 2019 года в отношении компании "Юванс-Транс" на три года введены экономические санкции. Компания является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором к моменту блокировки Керченского пролива находился танкер, а также осуществляло лоцманскую проводку морских судов.

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