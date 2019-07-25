Моряков с российского танкера, задержанного СБУ, отпустили: первые подробности

Моряков, которые находились на задержанном СБУ российском танкере "NEYMA", отпустили на свободу.

Об этом сообщил капитан Измаильского порта Михаил Тихонов, передает Telegram-аккаунт Daily Storm.

"Моряков с российского танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, отпустили на свободу", - говорится в сообщении.

Также известно, что с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. При этом, это обстоятельство не мешает им выехать из Украины, поскольку по делу моряки проходят как свидетели.

Вскоре пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко заявил, что удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео задержания российского танкера, который участвовал в захвате украинских моряков.

Также в России отреагировали на задержание ее танкера в Украине.

Кроме того, в сети бурно отреагировали на задержание СБУ российского танкера.