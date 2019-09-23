Под Житомиром произошло жуткое ДТП с маршруткой и грузовиком, много погибших: фото

В воскресенье, 22 сентября, в Житомирской области произошло жуткое ДТП с маршруткой и грузовиком, в результате которого 9 человек погибли, 10 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Авария случилась около 22:30 на 250 км автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе.

По предварительным данным, 55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна), направляясь в Киев, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

66-летний водитель автобуса остановился для устранения возникшей в пути технической неисправности (замены колеса). В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

В результате ДТП погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализированы в больницу.

В настоящее время устанавливаются все подробности аварии. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Как сообщал "Апостроф", ранее похожее ДТП с таким же количеством погибших произошло в Одесской области - столкнулись переполненная пассажирами маршрутка, которая следовала в Одессу, и бензовоз.

Вскоре стали известны фамилии людей, погибших в жутком ДТП под Одессой.