Под Одессой маршрутка с пассажирами влетела в бензовоз, много жертв: фото и видео с места

В субботу, 21 сентября, в Одесской области произошла смертельная авария с маршруткой и грузовиком, много людей погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП случилось между селами Новая Долина и Прилиманское. Там столкнулись переполненная пассажирами маршрутка, которая следовала в Одессу, и бензовоз. В результате, по предварительным данным, погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается.

Как пишет ресурс grad.ua, авария произошла на Овидиопольской дороге в районе Гребного канала. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся. На месте ЧП образовалась огромная пробка.

Также уточняют, что погибшие лежат прямо на поле, микроавтобус разбился всмятку.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября в Одессе на улице Академика Королева произошла масштабная авария: там автомобиль влетел в толпу протестующих.