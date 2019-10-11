Порождение больного мозга: почему Россия обвиняет Украину в катастрофе МН17

Россия влияет на Нидерланды, чтобы инициировать дополнительное расследование катастрофы МН17 над Донбассом в 2014 году. Именно с подачи Путина, который является непосредственно ответственным за катастрофу, депутаты будут выяснять, почему Украина не перекрыла полностью воздушное пространство над зоной тогдашней АТО. Таким образом Кремль пытается создать информационный шум вокруг причастности Украины и выиграть время в ожидании изменения политической конъюнктуры в Европе.

Такое мнение высказал "Апострофу" заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Нельзя исключать влияние России на решение нидерландского парламента расследовать закрытие воздушного пространства над Украиной. В марте 2020 года начнется непосредственно судебный процесс по кейсу МН17 и будут названы обвиняемые и свидетели. В результате процесса лица, виновные в совершении этого преступления, будут привлечены к ответственности. На этом фоне Россия пытается провести операции по "затуманиванию" информационного пространства. Она выдвигает новые и новые гипотезы случившегося. Вопрос - "почему Украина не закрыла воздушное пространство" - Россия поднимает регулярно, если другие версии не работают. Были десятки версий, рожденные российскими пропагандистами относительно украинского "Бука", МиГ-29. Но последним шансом для россиян всегда был вопрос о перекрытии воздушного пространства. Поэтому я не сомневаюсь, что это решение парламента было пролоббировано русскими.

Когда был сбит МН17, гибридные войска Стрелкова-Гиркина, которые действовали без опознавательных знаков, и Россия от них открещивалась, пользовались в основном переносными зенитно-ракетными комплексами. Могли решить, что нет смысла перекрывать небо на высоте более 6 тыс. км. Но существует ментальная проблема украинских генералов: они считали, что Россия не решится на прямые боевые действия против Украины. Такое отношение создало страшную ситуацию в Иловайске, когда наши почему-то поверили, что россияне нам не ударят в спину. Так же происходило в Дебальцево, когда не думали, что Россия напрямую будет действовать против украинских войск. То есть, если бы украинские генералы понимали ситуацию более четко, что Россия - это враг, который будет использовать все имеющиеся средства, в частности "Бук-М1", можно было бы закрыть небо и выше.

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Сама ситуация касательно закрытия воздушного пространства не имеет связи с вопросом - кто именно сбил МН17. Речь идет о конкретной ситуации: преступники сбили самолет, используя "Бук-М1". Действительно, почему в зоне военного конфликта не было перекрыто воздушное пространство? Если депутаты захотят получить больше информации, они могут провести дополнительное расследование в рамках парламентской комиссии. Тем более, что правительственные представители сказали, что не видят смысла. Но Нидерланды - это страна, которая пострадала от катастрофы МН17, поэтому имеют право получить всю необходимую информацию. Но я считаю, что это не внесет изменений в сам процесс проведения расследования и суда. Отвечать будут преступники. Есть опубликованы результаты международной группы - там называют конкретных лиц, воинскую часть.

Меня в этой ситуации удивляет логика россиян. Если бы Украина перекрыла воздушное пространство, Россия могла бы направлять туда любые свои средства противовоздушной обороны и сбивать украинские военные самолеты, а так пришлось сбить малазийский Boeing. Это может придумать только больной мозг. Поэтому упоминание о перекрытии неба над зоной АТО - это размывание информационного пространства. Даже мы в Украине, пытаясь разобраться в решении нидерландского парламента, являемся участниками информационной операции Кремля. Для нас дело решенное, нам все понятно - Россия сбила МН17. Обычные граждане, которые в этом не разбираются, могут подумать, что Украина действительно поступила как-то неправильно. Сейчас в Нидерландах идет подготовка к процессу, и России придется отвечать, поэтому подобные вбросы будут происходить все чаще.

Отправка установки "Бук-М1" не могла произойти без приказа высшего руководства России. Не могли ребята из какого-то дивизиона сами сесть на машину и уехать, причем за границу. То есть это было на уровне российского президента Владимира Путина, а потом этим занимался Генеральный штаб. Привлечь Путина к физической ответственности будет проблематично. Разве что в России состоится переворот. Хотя он натворил очень много, если вернуться к Крыму и Донбассу - за ним давно тюрьма плачет, но для международного сообщества крайне важно найти истину и даже заочно обвинить и вынести приговор.

Недаром появляется информация, что представители Нидерландов обращаются к Путину, в том числе и с глазу на глаз - на полях международных саммитов в лице министра иностранных дел. Очевидно, лидеру Кремля сообщали об информации и позиции, которые будут рассматривать во время судебного процесса. Среди российских аналитиков ходят конспирологические слухи, какие варианты могли предлагать Путину. Например, что вина фактически будет признана, но безлично - Россия просто выплатит огромные средства.

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Теперь Россия будет играть в дурачков, устраивать шоу Соловьева и Кисилева прямо во время судебного процесса - я в этом не сомневаюсь. Это будет противно, мерзко и неинтересно. Но я не думаю, что это может как-то навредить процессу. Существуют конкретные доказательства спутниковой разведки США, которые могут доказать до сантиметра, куда и откуда ехал "Бук", и куда летела ракета. Я уверен, что эта информация пока придерживается. Я уверен, что в процессе появятся еще факты, которые предоставит американская, французская или немецкая разведка. Там будет чисто фактическая информация.

Мотив Путина - это оттянуть время. У него есть такая мечта, что ко времени суда и исполнения приговора развалится Евросоюз, распадется НАТО. Сменится, например, власть в Нидерландах - они будут друзьями России. Политический ландшафт Европы, действительно, меняется. То, что происходит в НАТО, не очень положительно с точки зрения Альянса, но очень положительно с точки зрения Путина. Он действительно думает, что если затянуть этот процесс еще лет на пять, то еще неизвестно, кто кому будет диктовать условия. Для того, чтобы затянуть время, будет очень много шума и фейковой информации.

Инициированное нидерландским парламентом расследование может повлиять на политику в Украине. Следственная комиссия может обратиться в Верховную Раду с просьбой помочь с информацией: почему не было закрыто полностью небо, кто принимал решение. Украинский политикум может использовать это уже в нашей внутренней кухне. Но в условиях обострения политической борьбы, когда новая администрация пытается продвинуть свой план урегулирования конфликта, эта ситуация может быть использована всеми политическими силами. Во время внутренней политической борьбы могут выходить на поверхность факты, о которых мы еще не знали. И их можно использовать в информационной войне России против Украины.