Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

В пятницу, 8 ноября, в 12 часов украинская армия намерена приступить к разведению сил и средств в населенном пункте Петровское на линии разграничения. Решение было анонсировано штабом Операции объединенных сил с оговоркой, что разведение сил произойдет только в том случае, если будет соблюден режим "тишины".

"Апостроф" рассказывает о ситуации на Донбассе и о продолжающемся разведении сил.

Что заявили в ООС

"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении штаба.

Сейчас режим тишины соблюдается уже шестой день. А согласно вечерней сводке штаба ООС, возле Петровского 7 ноября обстрелов также не было.

Также в ООС рассказали, как обстоит ситуация с разведением сил в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области. Отмечается, что там продолжается разминирование, а также очистка местности от взрывоопасных предметов.

Работы по разминированию будут вестись там до 9 ноября.

В целом же, по информации штаба ООС, ситуация с разведением сил в Золотом-4 более чем спокойная.

Аналогичное заявление по разведению в Петровском сделал и советник секретаря СНБО, шоумен Сергей Сивохо.

"Завтра в Петровском разведение войск. А сегодня помощник президента Андрей Ермак с членами Кабмина и иностранными послами посетили участки возле Петровского и Золотого-4. Делегацию сопровождала и наша команда. К разведению все готово", - сказал он.

При этом он отметил, что разведение в Петровском, если оно произойдет, это "еще один шаг на пути к миру".

Готовы и в Донецке

Тем временем в Золотое уже свозили делегацию иностранных дипломатов. Там побывали временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор и посол Франции Этьен де Понсен. Компанию им составили начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, глава МВД Арсен Аваков, помощник президента Андрей Ермак и министр по делам ветеранов, ВОТ и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Хомчак заявил, что Украина получила важный опыт в Золотом, а в ближайшее время получит еще один опыт – в Петровском.

"Семь дней тишины в пределах участка (Золотого-4, – "Апостроф") было выдержано без нарушений. Это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", - сказал Хомчак послам.

Он добавил, что "немного дальше иногда бывают нарушения в районе хутора Вильный, но на участке разведения (обстрелов, - "Апостроф") нет".

В свою очередь Аваков также заявил, что ВСУ уже готовы к разведению сил в Петровском Донецкой области.

Хомчак в ответ пошутил, что ВСУ готовы к разведению сил хоть в Донецке.

"Мы в Донецке готовы разводить. Они выходят из Донецка, и мы тогда…", - шутливо сказал Хомчак.

Позже в сети Аваков написал: "Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разграничения. Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения".

Смертельная тишина

Тем временем сводки штаба ООС продолжают констатировать нежелание боевиков придерживаться режима тишины по всей линии соприкосновения.

Так, 7 ноября по состоянию на 18 часов российско-оккупационные войска совершили 15 обстрелов позиций украинских защитников на Донбассе. В результате погиб один украинский военный, а еще четверо – ранены.

Накануне, 6 ноября, боевики 10 раз атаковали позиции ВСУ. Были ранены четверо украинских защитников.

5 ноября было совершено семь обстрелов. К счастью, никто не пострадал.

Хуже обстояли дела 4 ноября – 20 обстрелов по позициям украинских сил. Также, к счастью, без пострадавших.