Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но тяжелые ранения получил именно трехлетний ребенок. Вскоре выяснилось, что за рулем авто находился депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Вячеслав Соболев. Погибший ребенок - это его трехлетний сын Александр. "Апостроф" рассказывает все, что известно о трагедии.

Стрельба произошла около 17:00 - Соболев вместе с семьей ехал из ресторана "Марио", владельцем которого является. Пуля попала в его сына - трехлетнего Александра, от ранений ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

По словам очевидца трагедии, медики были бессильными - мальчик получил страшные травмы. "При мне ребенка занесли в "скорую". По словам матери, которая рыдала возле "скорой", ему снесло полголовы. Невиновная жертва взрослых игр", - рассказала в Facebook Татьяна Короленко.

В 17:15 в Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

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Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Кто такой Вячеслав Соболев

Вячеслав Соболев является уроженцем Енакиево Донецкой области, живет в Киеве. По словам журналиста Юрия Бутусова, он известен как бизнесмен, создатель одной из первых торговых сетей "Обжора". В 2010-2011 годах был заместителем главы НАК "Нафтогаз". В 2015 году избран депутатом Киевского облсовета от БПП, он член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Предвыборная агитация Вячеслава СоболеваФото: 24 канал

Как уточняет ТСН, в 1997 году Соболев открыл продуктовый магазин "Обжора" в Донецке, который впоследствии стал первой крупной торговой сетью Донецкой области. Эту сеть он продал в 2007 году. В 2016 году Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков ДНР. СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу на оккупированных территориях, но вскоре эти данные опровергли.

Он является кандидатом экономических наук, в свое время был заместителем мэра Донецка, директором дочернего предприятия "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", впоследствии - заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" (ушел оттуда после прихода к власти Виктора Януковича). После того занялся преподавательской деятельностью.

Примечательно, что Range Rover 2013 года выпуска, на котором ездит Соболев, принадлежит не ему. Авто он арендует в компании "ДонУкрПроектНИИ", она фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе, пишет "Следствие. Инфо".

Что известно его семье

Соболев женат, у супругов было пятеро детей - три сына и две дочери. Убили самого младшего - трехлетнего Александра, родившегося в августе 2016 года. Фото младенца тогда публиковала в соцсети жена бизнесмена Инна.

По данным СМИ, Инна - его третья супруга. Вторая жена Вячеслава Соболева Светлана Шпигель ранее была замужем за российским певцом Николаем Басковым.

Известно, что погибший Александр был крестником артистки Ирины Билык, о чем она рассказала на своей странице в Facebook. "Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", - написала она.

За что хотели убить бизнесмена

Высокопоставленный источник в Министерстве внутренних дел рассказал LIGA.net, что пока однозначного ответа, за что хотели убить депутата, нет. "Одна из версий - это давний конфликт Соболева с Артуром Емельяновым. Там идут многолетние суды вокруг недвижимости", - отметил собеседник.

Как пишет "Страна", Соболев находился в состоянии бизнес-конфликта с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым (тоже из Донецка). Сейчас он фигурант ряда уголовных дел и находится за границей.

В октябре 2016 года Емельянову вручили подозрение за вмешательство в автоматическую систему распределения дел в 2011-2014 годах. Годом раньше в Лихтенштейне арестовали 13 млн швейцарских франков панамской офшорки, которой якобы владел судья и его супруга. Арест произошел по запросу из Украины, однако потом счета разморозили.

В 2017 году журналисты "Схем" заявили, что жена Емельянова владеет сетью отелей в Турции, ОАЭ и Австрии. В сентябре 2018 года прокуратура Австрии начала расследование по факту похищения человека - Емильянова и его бизнес-партнера Малика обвиняли в том, что они организовали похищение одного из совладельцев отелей, чтобы вынудить его подписать мировое соглашение в имущественном споре. В минувшем году СБУ обвинила Емельянова в том, что он скупал недвижимость в Донецке, сотрудничая с местными "властями" и финансируя ДНР.

Стоит отметить, что пару лет назад Соболев обвинял Емельянова в организации травли и даже угрозах физической расправы. Конфликт между ними якобы продолжается до сих пор.